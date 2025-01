Polícia Mulher que sequestrou bebê de 8 meses é presa pela Polícia Rodoviária Federal em Pelotas

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2025

A criminosa estava a mais de 60 quilômetros da casa do menino quando foi capturada A criminosa estava a mais de 60 quilômetros da casa do menino quando foi capturada. (Foto: PRF/Divulgação)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na noite de quinta-feira (2), na BR-116, em Pelotas, no Sul do Estado, uma mulher que sequestrou um bebê de 8 meses. A criminosa era conhecida da família do menino e estava hospedada na casa dos pais do bebê, em Rio Grande.

Ela fugiu com a criança, segundo a família, na manhã de quinta. Ao serem informados sobre o sequestro do bebê, os policiais rodoviários passaram a fazer buscas pela BR-116 e localizaram a mulher empurrando uma bicicleta pela rodovia com a criança presa junto ao seu corpo.

Aos policiais, ela disse que o bebê era filho de uma amiga e que estaria indo com ele para a Região Metropolitana de Porto Alegre. A mulher já havia percorrido mais 60 quilômetros com a criança.

O menino apresentava sinais de desidratação e recebeu os primeiros socorros da equipe médica da Ecosul, concessionária que administra a rodovia. Depois, ele foi encaminhado a um hospital, onde passou por exames. O bebê está bem e já voltou para casa.

Segundo a PRF, a mulher, de 42 anos, natural de Porto Alegre, responderá por sequestro de menor e cárcere privado.

