Ao receber o cartão na sua casa, em Campo Grande (MS), a mulher disse ter ficado completamente constrangida. “A minha cliente me procurou logo depois que recebeu o cartão. Ela me disse que estava em casa em uma confraternização com amigas e tinha deixado para abrir o envelope em que o cartão estava depois do serviço. Quando abriu o papel, leu ‘vagabunda’ no cartão. Ela disse ter começado a dar risada, mas depois se deu conta do que tinha acontecido”, disse o advogado da vítima, Ederson Lourenço.

Ele explicou que o cartão havia sido solicitado pela mulher. No lado de fora do envelope, o nome dela estava correto. A surpresa ocorreu quando a mulher abriu a correspondência e viu o xingamento no cartão.