Por Redação O Sul | 5 de julho de 2022

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão percorrendo algumas regiões da Capital para realizar a pesquisa Foto: Cristine Rochol/PMPA (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Porto Alegre está participando do SB Brasil 2020, o maior estudo do País sobre as condições de saúde bucal dos brasileiros. O levantamento, promovido pelo Ministério da Saúde, mapeia as condições dentárias da população.

Desde junho, equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão percorrendo as regiões da Capital previamente sorteadas a fim de selecionar pessoas elegíveis para a pesquisa. A ideia é realizar 1,4 mil exames nos 67 setores censitários, com a participação de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

As equipes são compostas por agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, auxiliares de saúde bucal e cirurgiões-dentistas identificados com coletes do SB Brasil 2020 e crachás da prefeitura. Porto Alegre conta com 22 equipes da Atenção Primária à Saúde, cada uma com três profissionais, que atuam em 67 setores censitários nas regiões Norte, Sul, Leste e Oeste.

O objetivo do SB Brasil 2020 é proporcionar à gestão do SUS (Sistema Único de Saúde) informações para o planejamento de políticas e programas de promoção, prevenção e assistência em saúde bucal nas esferas nacional, estadual e municipal.

Esse é o quinto levantamento epidemiológico feito no País. Os outros quatro acompanhamentos nacionais ocorreram em 1986, 1996, 2003 e 2010.

