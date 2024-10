Política Mulher tira a roupa ao tentar entrar no Planalto e pede para falar com Lula

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2024

Ainda não se sabe o estado de saúde e a identificação da pessoa. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Ainda não se sabe o estado de saúde e a identificação da pessoa. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Médicos e seguranças acompanharam uma mulher que tirou a roupa após tentar entrar no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quarta-feira (30). Segundo a assessoria do governo, ela pedia para se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e falava palavras desconexas e incoerentes.

Diante da negativa, já que ela não tinha autorização para subir, a mulher tirou toda a roupa, chamando a atenção e mobilizando os seguranças do Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto, o GSI. Quando foi perguntada sobre os motivos pelos quais ela estava aqui, a mulher usou frases desconexas e algumas palavras fora de contexto.

Ainda não se sabe o estado de saúde e a identificação da pessoa. De acordo com o Planalto, na entrada do palácio, após passar pelo detector de metal, a equipe pediu a documentação dela que, em seguida, começou a tirar a roupa.

A mulher foi levada por seguranças ao subsolo, depois foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Base, no centro de Brasília. Um médico da Coordenação de Saúde da Presidência da República foi na ambulância.

https://www.osul.com.br/mulher-tira-a-roupa-ao-tentar-entrar-no-planalto-e-pede-para-falar-com-lula/

2024-10-30