Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2024

Presença de mulheres em "coworkings" do segmento tem sido crescente. (Foto: Divulgação)

Especialidades tradicionalmente associadas à figura feminina e que demandam maior flexibilidade para modelos de negócio autônomo têm impulsionado o uso de consultórios compartilhados. É o que aponta um levantamento feito pela empresa DeltaMed, pioneira no Rio Grande do Sul na modalidade de “coworking” para profissionais da saúde e que atende a profissionais em que as mulheres são maioria.

A maior parte delas (41,4%) atua em áreas relacionadas à beleza, como esteticistas, dermatologistas e biomédicas. Outros 12,3% são ligados à saúde mental (psicologia, psiquiatria, terapias). Completam a lista Ginecologia (7,4%) e nutrição (5,4%).

“A cada três profissionais que utilizam nossos serviços, dois são mulheres”, corrobora a diretora da DeltaMed Consultórios, Gabriela Ferreira. “Há um alinhamento natural entre o serviço e as necessidades específicas destas profissionais.”

Ela acrescenta: “O modelo de consultórios compartilhados está em perfeita sintonia com as demandas do mercado atual. As mulheres representam uma fatia significativa no sentido de buscar soluções que ofereçam praticidade, flexibilidade e menos burocracia”.

Ainda segundo a diretora, o perfil de público reflete essa mudança: 70% das usuárias têm entre 25 e 44 anos, “um perfil que vemos crescer também em grandes centros como São Paulo”.

A otorrinolaringologista Dandara Southier, 32 anos, é uma das profissionais que utiliza o coworking da saúde há pouco mais de dois anos. Primeiro, de forma pontual. Há seis meses, tem seu espaço fixo na DeltaMed:

“Hoje é o meu principal local de atendimento, personalizado para acolher meus pacientes e ajustado ao crescimento da demanda por consultas”, conta a médica que resolveu empreender de olho em alguns benefícios. “É um local versátil, com custo-benefício competitivo, ambiente adequado e ainda fica próximo à minha casa”, acrescenta.

DeltaMed

A DeltaMed faz parte do Grupo DBC que, desde 2004, atua em São Paulo e Rio de Janeiro e tem se consolidado como um dos maiores coworkings premium brasileiro. A empresa oferece soluções de espaços e serviços para diversos segmentos e atende as necessidades de profissionais liberais, empresas e profissionais da saúde de todos os portes.

Em Porto Alegre, disponibiliza 77 consultórios compartilhados no MedPlex Eixo Norte, desde 2022. O grupo conta hoje com 14 unidades em funcionamento na capital gaúcha, São Paulo e Rio de Janeiro, dentre coworkings de escritórios e na área da saúde.

(Marcello Campos)

