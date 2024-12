Dicas de O Sul Parque Harmonia, em Porto Alegre, terá cervejaria artesanal em 2025

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2024

O Parque Harmonia, em Porto Alegre, inaugurará uma cervejaria artesanal em maio de 2025. O projeto é uma parceria entre a concessionária Gam3 Parks e a Cervejaria Tupiniquim.

A proposta do espaço também é promover uma experiência gastronômica. “Além da cerveja artesanal, buscamos um conceito que se alinhe a proposta do parque, com uma área gramada para piqueniques, bancos externos. Será uma construção totalmente em harmonia com o projeto de revitalização em andamento”, destaca Carla Deboni, arquiteta e diretora da concessionária.

Além disso, dois tanques de cerveja serão instalados na área externa, para criar um visual industrial no local. “Queremos propor uma ideia de fábrica no parque, instalando essas estruturas que terão cervejas disponíveis para o público consumir na hora”, afirma Carlos Alberto da Silva Júnior, sócio da Tupiniquim.

