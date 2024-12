Porto Alegre Porto Alegre passa a contar com 321 “prefeitos de praça”

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2024

Novos voluntários foram diplomados em cerimônia nesse sábado. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Com a nomeação de mais cinco “prefeitos de praça” em Porto Alegre nesse sábado (7), a prefeitura ampliou para 321 o número de cidadãos voluntários que contribuem para a zeladoria desse tipo de espaço de lazer. A cerimônia foi realizada no bairro Teresópolis (Zona Sul). No plano original consta a meta de se chegar a 500 encarregados.

O novo grupo inclui Luiz Aurélio dos Santos (Praça Humberto Andreatta), Cecilia Bellinazo (Praça São Caetano), Rosana da Rosa Menezes (Praça Simões Lopes Neto), Alexandre Erdklee (Praça do loteamento Vila Topázio) e Edemar Sarnagotto (Praça Loteamento Santa Clara).

Junto com um diploma e a credencial, eles receberam um guia sobre a atividade. Também foi assinado o “Pacto de Governança”, documento que oficializa o compromisso e o compartilhamento da responsabilidade na zeladoria dos espaços públicos.

Orientações

O guia tem por objetivo orientar os “prefeitos de praça” a exercerem a função, que é honorífica e voluntária, conforme formalizado pelo decreto nº 21.073, de 17 de junho de 2021. O processo de inscrição ou indicação inicia-se na Secretaria Municipal de de Parcerias (SMP) e pode ser encaminhado pelo e-mail apoiepoa@portoalegre.rs.gov.br.

A Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGov) também recebe inscrições, por meio das subprefeituras nas 17 regiões da cidade. Essas unidades providenciam a validação das indicações junto às comunidades, com os conselheiros do Orçamento Participativo (OP).

Com a palavra…

“Este é um projeto extraordinário e motivo de orgulho para a gestão no cuidado com a nossa cidade”, ressaltou o prefeito Sebastião Melo. “Enorme alegria e gratidão aos voluntários que tanto nos ajudam no embelezamento de parques e praças, espaços públicos que são o que há de mais sagrado em uma cidade.”

O secretário adjunto de Governança Local e Coordenação Política, Douglas Gonçalves, exaltou a importância participação comunitária: “Contamos sempre com o apoio dos conselheiros do Orçamento Participativo e demais atores da comunidade na realização de ações para melhorar a vida na cidade. Agradecemos aos novos voluntários que estão se somando e aos prefeitos que já estão na ativa, auxiliando o poder público no cuidado com esses espaços que são de todos”.

Agora corresponsável pelos cuidados com a Praça do Loteamento Santa Clara, Edemar Sarnagotto também se manifestou. “Duas palavras definem esse projeto: compromisso e responsabilidade. É importante que os moradores ocupem a praça. Se os moradores não ocuparem, outros farão isso com outros fins”, ressaltou.

(Marcello Campos)

