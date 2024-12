Porto Alegre Departamento de Habitação avança com laudos de casas atingidas pela enchente em mais um bairro da Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A força-tarefa vai ao bairro Rubem Berta e adjacências para atualizar cadastros de beneficiários e avaliar imóveis destruídos pelas águas Foto: Bruno Peres/Agência Brasil A semana atual se encerra com 197 novos porto-alegrenses habilitados pela Caixa para escolherem um imóvel de até R$ 200 mil. (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil) Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A segunda-feira (09), marcará o início das vistorias de engenheiros contratados pela prefeitura em mais uma região afetada pela enchente de maio, em Porto Alegre.

A força-tarefa do Demhab (Departamento Municipal de Habitação) vai ao bairro Rubem Berta e adjacências para atualizar cadastros de beneficiários e avaliar imóveis destruídos pelas águas para incluir moradores nas listas de postulantes ao Compra Assistida do Governo Federal.

A semana atual se encerra com 197 novos porto-alegrenses habilitados pela Caixa para escolherem um imóvel de até R$ 200 mil. O número total já chega aos 1.944 e seguirá aumentando, pois a prefeitura trabalha com, até a manhã desta sexta-feira, 6, laudos e cadastros de 5.428 residências a serem enviados para o Ministério das Cidades avaliar a inclusão no benefício.

Atendimento

A força-tarefa recebeu 342 cidadãos procurando informações ou corrigindo cadastros na sede do Demhab, além de outros 201 atendimentos distribuídos nos três postos avançados de atendimentos (Ilhas, Humaitá e Sarandi).

Parceria federal

Teve início na quinta-feira (05), o mutirão itinerante de atendimento feito pela Caixa Econômica Federal sobre o programa de Compra Assistida no caminhão-agência do banco. Uma equipe está com o veículo estacionado ao lado da subprefeitura da Ilha da Pintada, na Praça Salomão Pires de Abraão, até o dia 19. Depois, Humaitá e Sarandi também vão receber a mobilização.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/departamento-de-habitacao-avanca-com-laudos-de-casas-atingidas-pela-enchente-em-mais-um-bairro-da-zona-norte-de-porto-alegre/

Departamento de Habitação avança com laudos de casas atingidas pela enchente em mais um bairro da Zona Norte de Porto Alegre

2024-12-08