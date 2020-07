Mundo Multa para quem fizer aglomeração com bebida em Catalunha, na Espanha, pode passar dos 90 mil reais

29 de julho de 2020

O governo da Catalunha informou nesta terça-feira (28) que a prática conhecida como “botellón” – costume espanhol de beber em vias públicas e em aglomeração – está proibida em toda a comunidade autônoma como medida para conter a propagação do novo coronavírus.

Quem descumprir com essa norma vai sentir no bolso: a multa pela infração pode chegar a até 15 mil euros (cerca de R$ 90 mil). A medida foi adotada pela Generalitat, como é chamado o governo local, após o presidente catalão, Quim Torra, ameaçar voltar com um lockdown após novos surtos da Covid.

Em entrevista coletiva, Meritxell Budó, porta-voz do governo disse que, por razões de saúde pública, o consumo compartilhado de bebidas alcoólicas em vias ou espaços públicos está proibido: “O descumprimento será punido com uma sanção grave, que vai dos 3.001 aos 15.000 euros.”

Este anúncio ocorre depois que a Espanha registrou um aumento do número de casos de infecções pelo Sars-Cov-2, o que levou a França e Alemanha a desencorajarem viagens para as regiões mais afetadas do país. O Reino Unido chegou a impor quarentena aos viajantes que chegam do país ibérico.

Máscaras na capital

Também nesta terça-feira, a capital espanhola decidiu impor o uso obrigatório de máscara na rua e nas “terrazas” – bares e restaurantes que atendem nas calçadas –, mesmo quando for possível manter uma distância de segurança de 1,5 metros.

A decisão acompanha as medidas tomadas em praticamente todas as 17 comunidades autônomas do país. Isabel Díaz Ayuso, presidente de Madri, – equivalente a governadora da região – disse em entrevista coletiva que o objetivo é não precisar fazer outro confinamento.

A máscara já era obrigatória em todo o país quando não fosse possível manter a distância de segurança. O governo de Madri também limitará as reuniões em espaços públicos para até dez pessoas e pediu para que o mesmo seja feito também dentro de casa.

Além disso, bares, casas de show e locais de entretenimento deverão fechar a 1h30min da noite e guardar um registro de seus clientes para que possam ser localizados rapidamente caso haja alguma confirmação da doença no estabelecimento.

