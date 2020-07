Rio Grande do Sul Prefeitura de Alegrete vai repetir lockdown no próximo final de semana

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Assim como na semana passada, comércio ficará fechado entre 21h30min de sexta-feira e 6h de segunda-feira Foto: Prefeitura de Alegrete Assim como na semana passada, comércio ficará fechado entre 21h30min de sexta-feira e 6h de segunda-feira. (Foto: Prefeitura de Alegrete) Foto: Prefeitura de Alegrete

A prefeitura de Alegrete anunciou que vai repetir o lockdown no próximo final de semana. A decisão foi tomada durante uma reunião virtual, na noite desta terça-feira (28), com o comitê municipal de combate ao coronavírus. As restrições mais rígidas na cidade da Fronteira Oeste, com todo o comércio fechado, começam às 21h30min de sexta (31) e terminam às 6h de segunda-feira (03).

De acordo com a Secretaria de Saúde de Alegrete, mais uma morte foi registrada na terça-feira em decorrência da Covid-19, além de outros 14 casos de contágio. No total, são 205 casos confirmados de coronavírus, sendo que 130 são considerados recuperados e outros 65 ativos. Dez pessoas morreram no município de cerca de 79 mil habitantes por complicações da doença.

A ideia é que, no próximo final de semana, a Brigada Militar reforce o efetivo com soldados de outros municípios da região para aumentar a fiscalização durante o período de lockdown em Alegrete.

