Mundo Mundo ultrapassa 10 bilhões de vacinas contra Covid aplicadas

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2022

Os países mais populosos lideram a administração de vacinas contra a Covid-19 em termo absolutos, mas nações com menos habitantes se destacam na vacinação proporcional. Foto: Cristine Rochol/PMPA

Puxado pela China e pela Índia, o mundo ultrapassou as 10 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas, apontam dados do “Our World in Data”, projeto ligado à Universidade de Oxford. Os dois países mais populosos do planeta, que concentram cerca de 36% da população mundial, foram responsáveis pela aplicação de 46% de todos os imunizantes administrados até agora. Os dados mostram como a vacinação é desigual no mundo, sobretudo na África.

Os 10 países com mais doses aplicadas são: China (2,99 bilhões), Índia (1,64 bilhão), Estados Unidos (536 milhões), Brasil (358 milhões), Indonésia (309 milhões), Japão (204 milhões), Vietnã (179 milhões), Paquistão (174 milhões), Alemanha (163 milhões) e México (162 milhões).

O mundo tem quase 7,8 bilhões de habitantes, e há mais vacinas contra a Covid-19 aplicadas do que habitantes pois quase todos os imunizantes já disponíveis são aplicados em mais de uma dose. Além disso, diversos países estão aplicando doses de reforço na população para ampliar a resposta imune das pessoas – que tende a cair ao longo dos meses – e enfrentar novas ondas causadas por novas variantes, como a ômicron.

Os países mais populosos lideram a administração de vacinas contra a Covid-19 em termo absolutos, mas nações com menos habitantes se destacam na vacinação proporcional. Os 10 países mais populosos do mundo são: China (1,44 bilhão de habitantes), Índia (1,39 bilhão), Estados Unidos (332 milhões), Indonésia (276 milhões), Paquistão (225 milhões), Brasil (213 milhões), Nigéria (211 milhões), Bangladesh (166 milhões), Rússia (145 milhões) e México (130 milhões). Mas China e Índia, os países mais populosos do mundo (e que mais aplicaram doses), não são os que têm o maior percentual da população imunizada. Até o momento, os chineses já aplicaram 207 doses a cada 100 habitantes e os indianos, 117.

Proporcionalmente à população, os países com mais doses aplicadas são: Cuba (299 vacinas aplicadas a cada 100 habitantes), Chile (241), Emirados Árabes Unidos (234), Malta (233), Singapura (232), Dinamarca (224), Coreia do Sul (221), Brunei (218), Uruguai (211), Portugal (208). Cuba lidera a lista pois uma das vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas no país, a Soberana 02, é administrada em três doses. Além disso, o governo já está imunizando crianças a partir de 2 anos.

Desigual

A vacinação também é bastante desigual quando comparados as regiões. Enquanto as nações africanas aplicaram apenas 0,25 doses por habitante, nas europeias essa proporção chega a 1,59 – 536% a mais. O país que menos aplicou vacinas contra a Covid-19 do mundo é Burundi, nação que faz fronteira com República Democrática do Congo, Ruanda e Tanzânia na África Oriental e tem mais de 12 milhões de habitantes, mas apenas 8,4 mil imunizantes administrados. São 0,0007 doses aplicadas por habitante em Burundi – a pior vacinação proporcional do planeta. Na sequência vem a vizinha República Democrática do Congo (0,0043).

