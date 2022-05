Municípios do Litoral Norte gaúcho suspenderam as aulas nesta terça-feira (03) por causa da previsão de temporais na região. A medida foi tomada pelas prefeituras de Torres, Mampituba e Três Forquilhas.

“Atenção senhores pais/responsáveis, a Defesa Civil emitiu um alerta avisando que haverá um grande volume de chuvas, diante disso, as aulas estarão suspensas nesta terça-feira. Não haverá aula para nenhum aluno”, informou a Secretaria de Educação de Torres.

A medida vale para as escolas municipais. “As escolas estaduais e privadas deverão avisar o seu grupo de alunos”, alertou a prefeitura da cidade. As atividades devem ser retomadas nesta quarta-feira (04), dependendo das condições meteorológicas.

Um ciclone extratropical atinge o Rio Grande do Sul e Santa Catarina nesta semana, provocando grandes volumes de chuva e rajadas de vento principalmente no Litoral Norte gaúcho e na Serra. A Defesa Civil do RS alertou para o risco de transbordamento de rios no interior do Estado.

Confira abaixo um comunicado da prefeitura de Mampituba: