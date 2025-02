Acontece Municípios da Serra Gaúcha recebem etapa do Circuito Verão Sesc de Esportes

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

Partidas de beach vôlei e futevôlei acontecerão em fevereiro e março em Bento Gonçalves, Serafina Corrêa, Nova Prata e Cotiporã.

O Circuito Verão Sesc de Esportes 2025, evento tradicional promovido anualmente pelo Sesc/RS, está com inscrições abertas para as etapas de Bento Gonçalves, Serafina Corrêa, Nova Prata e Cotiporã, que acontecerão entre os dias 8 de fevereiro e 9 de março. As competições contarão com partidas de beach vôlei e futevôlei em diferentes municípios, envolvendo atletas de diversas regiões.

Em Serafina Corrêa, as partidas de beach soccer já começaram no dia 28 de janeiro. No dia 8 de fevereiro, será a vez do vôlei (nas categorias masculina e feminina) e do futevôlei (masculino), com início às 8h, na Rua Ipiranga.

Esta etapa será fechada para residentes do município, com inscrições abertas pelo telefone (54) 3444-8131. Nova Prata promoverá uma etapa no 16 de fevereiro, com jogos de vôlei (masculino e feminino) e futevôlei (masculino), a partir das 8h, no Go Sports Indoor, localizado na RS 324, Km 292. As inscrições, com valor de R$ 30 por dupla, podem ser feitas diretamente no local.

Em Cotiporã, os jogos de vôlei (masculino e feminino) ocorrerão nos dias 22 e 23 de fevereiro, na Rua 1° de Maio, 200, também em etapa fechada para moradores, com inscrições pelos telefones (54) 3446-2811 e (54) 3446-2831. Por fim, a etapa de Bento Gonçalves acontecerá no 9 de março, no Sud Beach Sports, localizado na Rua Vitória, 280, a partir das 8h, e será aberta para atletas de todo o estado. As inscrições podem ser feitas através do site www.sesc-rs.com.br/circuito, com valor de R$ 90 por dupla.

O Circuito Verão Sesc de Esportes envolve dezenas de municípios gaúchos e é uma das principais competições de esportes de praia da temporada. Em 2025, serão disputadas diversas modalidades, como basquete 3×3 (feminino e masculino), beach soccer (feminino e masculino), beach tennis (feminino, masculino e misto), câmbio (misto), futevôlei (feminino e masculino), handbeach (feminino e masculino) e vôlei de duplas (feminino e masculino).

Os campeonatos classificatórios estão ocorrendo nos municípios participantes e definirão os representantes para a grande final, que será realizada na praia de Torres, no Litoral Norte, nos dias 15 e 16 de março de 2025. O regulamento e mais informações estão disponíveis no site oficial www.sesc-rs.com.br/circuito.

