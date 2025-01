Acontece Litoral gaúcho conta com duas lojas do Desco Atacado

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











As unidades dispõem de espaço exclusivo para bebidas geladas e produtos para churrasco, onde o cliente não precisa acessar toda a loja para comprar estes itens Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grupo Imec inaugurou no dia 5 de dezembro o Desco Atacado em Xangri-lá e na quinta-feira (12) a loja de Imbé. As unidades dispõem de espaço exclusivo para bebidas geladas e produtos para churrasco, onde o cliente não precisa acessar toda a loja para comprar estes itens. O açougue conta com os cortes nobres e únicos da Líder do Sul Reserva Black – marca exclusiva do Grupo Imec, encontrada somente nas lojas da rede – além de peças de diversos cortes fracionados e inteiros, para atender o público consumidor, revendedor e transformador. O açougue e a padaria operam no formato de autosserviço, e têm a possibilidade de atendimento pela equipe de cada setor.

A loja de Xangri-lá fica na Avenida Paraguassu, 5509, e tem cerca de 2 mil metros quadrados de área de vendas, 110 vagas de estacionamento, 18 checkouts mais quatro self checkouts e gerou 188 vagas de emprego diretas, além de mais de 70 indiretas. Já a unidade de Imbé fica na Avenida Nilza Costa Godoy, 10, com cerca de 2 mil metros quadrados de área de vendas, 112 vagas de estacionamento, 16 checkouts e quatro self checkouts, gerando 198 empregos diretos e cerca de 80 indiretos.

O diretor-presidente do Grupo Imec, Fabiano Pivotto, ressalta a chegada do Desco Atacado no litoral gaúcho. “Estamos felizes em chegar ao litoral gaúcho. Nossas equipes têm se dedicado para que o cliente receba uma estrutura física de lojas modernas, com sortimento e preços diferenciados, com atendimento de qualidade, sempre pensando em conquistar a preferência do público. O Desco é um atacado descomplicado, com muitos descontos, facilidades e vantagens que farão os clientes se apaixonarem”, enaltece ele.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/litoral-gaucho-conta-com-duas-lojas-desco-atacado/

Litoral gaúcho conta com duas lojas do Desco Atacado

2025-01-29