Por Redação O Sul | 20 de março de 2023

As munições estavam na bagagem de um morador de Novo Hamburgo vindo da Guatemala Foto: Divulgação/Receita Federal As munições estavam na bagagem de um morador de Novo Hamburgo vindo da Guatemala. (Foto: Divulgação/Receita Federal) Foto: Divulgação/Receita Federal

Um homem de 35 anos, morador de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, foi flagrado nesta segunda-feira (20), no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, com 13 cartuchos de munição, três estojos e um projétil para armas de calibres diferentes.

Durante vistoria no desembarque internacional, os agentes da Receita Federal detectaram por meio do raio-x os objetos na bagagem do brasileiro, que veio da Guatemala, com conexão no Panamá. O passageiro e as munições foram encaminhados para a PF (Polícia Federal).

Essa é a segunda apreensão de munições em bagagens de passageiros procedentes do exterior realizada pela Receita Federal no aeroporto da Capital gaúcha nos últimos meses. Em outubro do ano passado, uma passageira foi flagrada com quatro munições para pistola 9 milímetros.

“De acordo com a legislação brasileira, armas e munições são proibidas de entrar no País sem o devido procedimento legal, tendo, inclusive, que ter autorização do Exército Brasileiro”, informou a Receita.

