Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2025

Museu preserva a memória da enchente de 1953 que fez mais de 1,8 mil vítimas nos Países Baixos. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom-RS)

Costa de Delfland, Rotterdam, Ouwerkerk e Middelburg foram os destinos da comitiva gaúcha nos Países Baixos nesse domingo (23). O roteiro percorreu a área litorânea para conhecer inovações como o Sand Motor (motor de areia), criado para fortalecer a proteção costeira, e intervenções integrantes do Delta Works, conjunto de represas, diques, comportas e barreiras móveis que protege a região portuária. Outro ponto de visita foi o museu que consolida a memória da enchente de 1953, o Watersnoodmuseum (localizado na vila Ouwerkerk).

Conforme o prefeito Sebastião Melo, a visita vai inspirar parte da programação alusiva à superação e solidariedade que marcará o primeiro ano da enchente de maio, na qual a prefeitura já vem trabalhando.

”Aqui vemos concretamente como as catástrofes naturais holandesas foram geradoras de transformações na infraestrutura de proteção. Porto Alegre e o Rio Grande também trabalham incansavelmente em soluções na reconstrução. Preservar essa memória de aprendizado e informação é essencial para esta e as futuras gerações”, declarou.

A intenção é também resgatar o histórico da enchente de 1941 na Capital, dedicando ala do Museu de Arte de Porto Alegre (então Paço Municipal) para reunir informações sobre os dois grandes marcos. “Falei daqui com a Secretaria da Cultura e vamos aproveitar referências para conceber uma mostra que honre essa memória”, completou.

Memória

Localizado no vilarejo Ouwerkerk, na província Zeeland e a cerca de 45 quilômetros de Middelburg, o museu Watersnoodmuseum é dedicado ao desastre de 1º de fevereiro de 1953, quando 1.836 pessoas perderam a vida devido à inundação.

O museu está instalado em quatro grandes caixões de concreto utilizados para fechar o último rompimento do dique após a enchente. Cada seção aborda diferentes aspectos do desastre: fatos, emoções, reconstrução e o futuro da gestão hídrica nos Países Baixos.

Professora da universidade holandesa TU Delft Taaneha Bacchin foi a anfitriã da agenda no Sand Engine e contextualizou essa trajetória de aprendizado dos Países Baixos. “As inovações aconteceram em resposta a catástrofes: Delta Works, em resposta à enchente de 1953; e o Room for the river, após as inundações de 1993 e 1995. Com a premissa de trabalhar com a natureza e não contra”, disse.

Missão

As comitivas da Prefeitura de Porto Alegre e do Governo do Estado viajaram a convite do governo dos Países Baixos para ampliar a cooperação no âmbito das ações de enfrentamento às enchentes. Organizada pela Embaixada do Reino dos Países Baixos no Brasil e pelo Netherlands Business Support Office Porto Alegre (NBSO Porto Alegre), a missão tem como anfitrião Caspar van Rijnbach, chefe do Netherlands Business Support Office Porto Alegre.

Nesta segunda-feira (24), a agenda será dedicada à programação na universidade TU Delft, contratada da prefeitura para desenvolver o projeto para as ilhas, e o instituto Deltares, dedicado a soluções inovadoras em áreas como gestão da água, engenharia costeira, proteção contra inundações e sustentabilidade ambiental.

À noite, o prefeito Sebastião Melo e o governador Eduardo Leite participam de recepção a convite do embaixador do Brasil nos Países Baixos, Fernando Magalhães.

2025-02-23