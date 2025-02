Rio Grande do Sul Comitiva gaúcha conhece soluções contra desastres naturais nos Países Baixos

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2025

Grupo gaúcho visitou as comportas Maeslantkering, sistema de proteção contra inundações. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom-RS)

O terceiro dia da missão oficial aos Países Baixos foi dedicado a conhecer diferentes estratégias de adaptação climática, desde tecnologias inovadoras de proteção costeira até sistemas urbanos de prevenção a enchentes.

A comitiva gaúcha iniciou o domingo (23) visitando o Sand Engine, projeto que usa as forças da natureza para proteger o litoral, e encerrou o dia conhecendo a província de Zeeland, região que transformou a tragédia da enchente de 1953 em aprendizado.

“Os neerlandeses mostram como é possível desenvolver uma nova relação com a água. Eles aprenderam a trabalhar com a natureza, não contra ela, seja na proteção do litoral ou na adaptação das cidades”, destacou o governador Eduardo Leite.

O Sand Engine, apresentado pela professora Taneha Bacchin, gaúcha radicada em Roterdã, é um exemplo dessa abordagem. O projeto envolveu a deposição de 21,5 milhões de metros cúbicos de areia que, gradualmente, é distribuída ao longo da costa pelas próprias ondas, correntes e ventos. “Este é um exemplo do conceito Building with Nature, construir com a natureza. Usamos as forças naturais a nosso favor, reduzindo custos e criando soluções mais sustentáveis”, explicou Bacchin.

À tarde, a comitiva visitou Middelburg, capital da província de Zeeland, onde conheceu o Molenwaterpark, um espaço urbano histórico que foi adaptado para prevenir alagamentos.

O parque, reestruturado em 2018, combina preservação histórica com tecnologia moderna: possui um sistema de gestão de águas pluviais capaz de reter até 2 mil metros cúbicos de água durante chuvas intensas, equivalente a 100 mil barris.

“Nossa cidade aprendeu com a tragédia de 1953 que precisamos estar sempre preparados. O Molenwaterpark é um case de como podemos adaptar espaços históricos para os desafios climáticos sem perder nossa identidade cultural”, destacou o vice-prefeito, Jeroen Louws, durante a recepção à comitiva.

A agenda incluiu ainda visitas ao Flood Museum, que preserva a memória da enchente de 1953, e ao Deltapark Neeltje Jans, onde está instalado o maior sistema de proteção contra tempestades do mundo.

A estrutura é parte do Plano Delta, implementado após o desastre que causou o rompimento de 67 diques só em Zeeland. “Vemos aqui como é possível transformar áreas vulneráveis em territórios resilientes, desde que haja planejamento e investimento consistente em soluções adequadas”, afirmou Leite.

As experiências conhecidas na missão servem como inspiração para o desenvolvimento do Plano Rio Grande, estratégia do governo estadual para reconstrução e adaptação após as enchentes que atingiram o estado em 2024.​​​​​​​​​​​​​​​​

Além do governador, participam da comitiva os secretários da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, e do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, o chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, Luciano Boeira, e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.

