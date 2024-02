Geral Museu Julio de Castilhos reabre em Porto Alegre com exposição sobre protagonismo das mulheres da saúde

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

Mostra relembra contribuição das irmãs protagonistas da história da saúde no Rio Grande do Sul. (Foto: Guilherme Brandalise/Acervo MJC)

Intitulada “Schwestern: mulheres protagonistas da história da saúde no Rio Grande do Sul”, a exposição realizada pelo Hospital Moinhos de Vento já pode ser visitada pelo público desde quarta-feira (31), no Museu Julio de Castilhos (MJC), em Porto Alegre. Com acesso gratuito, a mostra marca a reabertura parcial da instituição, que estava fechada para organizar novas exposições quando registrou danos causados pelo temporal que atingiu a cidade em 16 de janeiro. No andar térreo da casa amarela, Schwestern (irmãs, em alemão) celebra o 121º aniversário do Museu, comemorado na última terça-feira (30). A Casa Julio permanece fechada para reparos.

Pioneiras no setor

A atração foi selecionada por meio de edital de ocupação do MJC 2023 e permanece em cartaz até o final de 2024 com painéis móveis, vitrines expositivas, fotografias e acervos tridimensionais retratando o trabalho e a contribuição das irmãs luteranas para a medicina e enfermagem gaúchas. Consideradas pioneiras no setor, com importante participação no desenvolvimento da medicina no Rio Grande do Sul, as irmãs tiveram forte atuação nas dependências do Deutsches Krankenhaus (Hospital Alemão), como era chamado o Hospital Moinhos de Vento entre 1927 e 1942.

“Sem o incansável trabalho das Schwestern, muitos procedimentos que salvaram e continuam salvando milhares de vidas até hoje não teriam sido possíveis”, informa o CEO do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini. Segundo ele, o primeiro reimplante de mão, o primeiro transplante de rim realizado no Estado e um dos primeiros Serviços de Controle de Infecções, procedimento que salvou muitas vidas durante a pandemia, também contaram com a participação das Irmãs.

A mostra relembra a chegada das Diaconisas ao Rio Grande do Sul em 1913, celebra os 85 anos da Casa Matriz Diaconisas abordando problemáticas que envolviam questões de gênero e de acesso das mulheres ao trabalho e à educação, bem como preconceitos advindos da própria congregação. A exposição também faz parte da programação do MJC nas comemorações do Bicentenário da Imigração Alemã.

Serviço

– Exposição “Schwestern: mulheres protagonistas da história da saúde no Rio Grande do Sul”;

– Data: Desde quarta-feira, 31 de janeiro;

– Horários de atendimento: terça a sábado, das 10h às 17h;

– Local: Museu Julio de Castilhos (Rua Duque de Caxias, 1205, centro, Porto Alegre);

– Observação: O MJC informa que continua com o horário de atendimento estendido, nas quartas-feiras, até as 19h;

– Acesso gratuito.

