Geral Superdroga cem vezes mais potente que a morfina é furtada de hospital no Espírito Santo

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O fentanil é um opioide sintético originalmente usado como analgésico. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ampolas do opioide sintético fentanil foram furtadas do Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo, em Vitória (ES). A droga é cem vezes mais potente que a morfina.

Após uma denúncia do próprio hospital, que identificou a falta de mais de 400 ampolas do seu estoque, sem prescrição de retirada, o caso foi investigado pela PF (Polícia Federal). Um técnico de enfermagem de 29 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na última segunda-feira (29), segundo o superintendente regional da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas.

Sua prisão foi feita em Cristóvão Colombo, Vila Velha. Ele também trabalhava em outro hospital. Abordado após sair do expediente, o suspeito foi levado até a sua casa, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão, mas a polícia não encontrou o fentanil. As investigações apontam que em dezembro do ano passado 15 ampolas de fentanil foram desviadas.

“Ele entrava no sistema usando login de outros funcionários, inseria ali a requisição de fentanil e depois ia na farmácia para pegar essa substância. Nós temos certeza que ele desviou 15 ampolas. Imagens do circuito interno de TV apontam que ele estava no computador naquele momento em que foi feito o login e a requisição em nome de uma colega de trabalho (fisioterapeuta)”, disse o superintendente.

Não foi só isso, segundo Ricas. “Ele fez outras 280 requisições de fentanil e o hospital desconfia que esse número pode chegar a 400”, afirmou.

Agora, a polícia investiga quem são esses compradores, locais onde ele entregava o produto, se tem outros funcionários do hospital envolvidos no esquema, se a substância era entregue para traficantes para misturar com outras drogas e ser vendida nas baladas.

Eugênio Ricas diz que, durante depoimento, o acusado contou que já foi preso por tráfico de drogas e de armas e por roubo, mas disse que foram “infelizes coincidências na vida dele”.

Sobre o fentanil, ele entrou em contradição. “Tem hora que ele fala que não pegou e depois diz que pegou para outro funcionário, algum colega que tenha pedido. Ele não é coerente com as explicações dele”, disse Ricas.

– O que é o fentanil? É um opioide sintético originalmente usado como analgésico. Foi desenvolvido pela primeira vez em 1959 e introduzido a partir de 1960 como um anestésico intravenoso.

Como analgésico, é 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína, por isso é utilizado frequentemente para propósito médico em ambiente hospitalar, tanto para analgesia em procedimentos cirúrgicos, como cirurgias cardíacas e neurológicas, ou quando necessário imediatamente no período pós-operatório.

Em situações de grave queimadura e politraumatismo.

– Como é utilizado? Na forma injetável. No uso não médico, já foi identificado em comprimidos, selos, pó e líquidos, tendo relato de uso oral, injetável e inalado. Além disso, as perícias internacionais o identificam misturado com outros opioides e drogas, como a cocaína.

No Brasil, principalmente em São Paulo, desde 2016 vêm ocorrendo casos esporádicos de intoxicação por fentanil associado a outras drogas, como LSD e cocaína.

No Estado, 100 ampolas foram apreendidas no ano passado pela Polícia Civil.

– O fentanil pode matar no primeiro uso? O fentanil tem um alto potencial de causar dependência, de acordo com o Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas (NHI) dos Estados Unidos, e pode matar no primeiro uso.

Isso vai depender da dosagem e da suscetibilidade do usuário, mas uma pequena dose é letal (cerca de 2 mg), sendo consumido sozinho ou com outras substâncias.

O mais comum é a morte em usuários recorrentes, pois o indivíduo fica tolerante aos efeitos positivos, como euforia e sensação de bem estar, o que o faz usar doses maiores.

Contudo, o organismo não fica tolerante para a depressão respiratória, tornando-se assim um risco expressivo para o óbito.

Efeitos

O fentanil é um potente analgésico com leve ação sedativa. Outros possíveis efeitos são: euforia, sensação de bem estar, depressão respiratória, bradicardia (ritmo cardíaco irregular ou lento), pressão baixa, náuseas e vômitos, miose (diminuição da pupila).

Demitido

A Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo informou que identificou e relatou um desvio da medicação fentanil no hospital, que é filantrópico. “Após investigações internas, a associação colaborou com as autoridades competentes e tomou medidas disciplinares contra o funcionário responsável”, diz um dos trechos da nota.

O funcionário, contratado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), foi demitido. As informações são do site A Tribuna.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/superdroga-cem-vezes-mais-potente-que-a-morfina-e-furtada-de-hospital-no-espirito-santo/

Superdroga cem vezes mais potente que a morfina é furtada de hospital no Espírito Santo

2024-01-31