Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2023

Todas as atividades têm entrada gratuita. (Foto: Marcello Campos/Arquivo CLL)

Começa nesta segunda-feira (6) em Porto Alegre o projeto “Férias no Museu”, com uma programação de atividades gratuitas em instituições do segmento até o domingo que vem (12). O foco é o público infanto-juvenil dos 4 aos 17 anos (menores de 12 devem estar acompanhados de adulto).

As inscrições poderão ser realizadas de forma antecipada no site sympla.com.br ou diretamente nos locais dos eventos – solicita-se a chegada com 15 minutos de antecedência. Com apoio da prefeitura, a iniciativa é promovida pelo movimento “Porto Alegre Cidade Educadora”, no âmbito da Rede Educativa de Museus e Instituições Culturais da capital gaúcha.

Segunda-feira (6)

– Visita mediada e oficina modelando histórias. Público: 5 a 12 anos. Local: Museu Centro Histórico Cultural da Santa Casa – avenida Independência, 75. Horário: 10h às 11h30min. Contação de história “As Aventuras de Biblos”. Público: 6 a 8 anos.

– Visita mediada e atividade pedagógica “Mito ou Verdade sobre Tuberculose”. Público: 12 a 17 anos. Local: avenida Independência, 270 – prédio histórico do Hospital Beneficência Portuguesa de Porto Alegre. Horário: 14h às 16h.

Terça-feira (7)

– Visita mediada, exibição de filme e exercício audiovisual. Público: 10 a 14 anos. Local: Cinemateca Capitólio – rua Demétrio Ribeiro, 1085 – Centro Histórico. Horário: 10h ao meio-dia.

– Contação de histórias, jogos, visita a exposição, oficinas. Público: 7 a 12 anos. Local: Museu da UFRGS – avenida Osvaldo Aranha, 277. Horário: 15h às 17h.

Quarta-feira (8)

– “Caça ao Livro” – atividade lúdica e visita ao museu. Público: 6 a 12 anos, com acompanhamento de responsáveis. Local: Museu de Porto Alegre Joaquim J. Felizardo, rua João Alfredo, 582, Cidade Baixa. Horário: 10h às 11h30min.

– “Brincando Com as Palavras” – visita mediada, contação de história e oficina artística. Público: 4 a 12 anos. Local: Centro Cultural da UFRGS, rua Eng.Luiz Englert, 333. Horário: 14h às 15h.

– “Estação Verão”: contação de histórias, jogos, visita a exposição, oficinas. Público: 7 a 12 anos. Endereço: Museu da UFRGS, na avenida Osvaldo Aranha, 277. Horário: 15h às 17h

Quinta-feira (9)

– Brincando com as palavras: visita mediada, contação de história e oficina artística. Público: 4 a 12 anos. Local: Centro Cultural da UFRGS, rua: Eng.Luiz Englert, 333. Horário: 9h às 10h.

– Jogos pedagógicos com arte: atividades lúdicas com jogos de arte e educação. Público: 7 a 12 anos. Local: Centro de Documentação da Fundação Vera Chaves Barcellos, avenida Julio de Castilhos, 159/6° andar. Horário: 10 ao meio-dia.

– Estação Verão: contação de histórias, jogos, visita a exposição, oficinas. Público: 7 a 12 anos. Local: Museu da UFRGS, avenida Osvaldo Aranha, 277. Horário: 14h às 16h.

Sexta-feira (10)

– Jogos Lúdicos na Sala dos Pomares – visita mediada à exposição Haverá Consequências com atividades lúdicas no jardim

Público: 12 a 18 anos. Local: Fundação Vera Chaves Barcellos – Viamão. Horário: 9 ao meio-dia.

– Visita mediada ao museu e oficina “Modelando Histórias. Público: 5 a 12 anos. Local: Museu Militar do Comando Militar do Sul, rua dos Andradas, 630 – Centro Histórico. Horário: 10h ao meio-dia.

– Visita mediada ao museu, contação de histórias, atividades práticas com desenho e pintura sobre os acervos. Público: 7 a 12 anos

Local: Museu Júlio de Castilhos – Duque de Caxias, 1.205. Horário: 14h às 16h.

Sábado (11)

– Os sons da história: contação de histórias com sonoplastia produzida pelas crianças e visita lúdica à exposição. Público: 4 a 7 anos. Local: Museu da Comunicação Hipólito J. Costa, rua dos Andradas, 959 – Centro Histórico. Horário: 14h às 16h

Domingo (12)

– Mediação arquitetônica do prédio, que em 2023 completa 15 anos. Público: 12 a 18 anos. Local: Fundação Iberê Camargo, avenida Padre Cacique, 2.000. Horário: 14h às 16h.

(Marcello Campos)

