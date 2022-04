Mas em um processo judicial na sexta-feira, os advogados de Musk argumentaram que o juiz “analisou as frases individuais dos vários tuítes e indicou que outras informações deveriam ter acompanhado os tweets, mesmo que a mídia curta do Twitter limite o número de caracteres por tuíte”.

O tribunal deve considerar que as declarações foram feitas nas mídias sociais, e não em um documento regulatório ao analisar se uma declaração é enganosa, escreveram os advogados.

“Os réus não interpõem agravo de instrumento para fins de demora; pelo contrário, os réus não estão buscando a suspensão do julgamento agendado para janeiro de 2023 e antecipam proceder rapidamente para obter uma resolução do Nono Circuito antes do julgamento”, escreveram os advogados no processo.

Tesla bate metas

Com o forte resultado trimestral da Tesla divulgado na semana passada, Elon Musk, o CEO da empresa, bateu um conjunto de metas de desempenho e receberá um total de US$ 23 bilhões em novas compensações.

A montadora mais valiosa do mundo divulgou o resultado do primeiro trimestre com receita e lucro acima do previsto por Wall Street ao ter aumentado preços para responder à inflação, compensando o impacto do fechamento da fábrica de Xangai, na China.

Essa última compensação inesperada de Musk, que ainda precisa ser validada pelo Conselho de Administração da Tesla, surge poucos dias após ele ter feito uma oferta de US$ 43 bilhões para comprar o Twitter, como analistas sugerindo que ele poderia vender ações da Tesla para financiar a proposta.

Musk já é a pessoa mais rica do mundo, segundo a Forbes.