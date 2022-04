Mundo Alta de mortes por covid gera revolta em moradores confinados de Xangai

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2022

Autoridades locais afirmam que não haverá relaxamento no lockdown até que novos casos da doença fora das áreas de quarentena sejam eliminados. (Foto: Reprodução)

Principal centro financeiro da China, Xangai relatou mais mortes relacionadas à covid nas últimas 24 horas, enquanto os moradores expressam sua raiva por um lockdown severo e censura estrita online. O lockdown total da cidade de Xangai começou no início de abril, embora muitas pessoas tenham ficado confinadas em suas casas por muito mais tempo, e o estresse começou a afetar os moradores.

A cidade, que luta contra o maior surto de coronavírus da China até agora, registrou 12 novas mortes por Covid-19 na sexta-feira (22), contra 11 no dia anterior. Os pacientes que morreram tinham uma idade média de 88 anos, disse o governo de Xangai. Todos tinham condições de saúde subjacentes e nenhum havia sido vacinado.

Nas redes sociais, os internautas lutaram contra os censores durante a noite para compartilhar um vídeo de seis minutos intitulado “A Voz de Abril”, uma montagem de vozes gravadas ao longo do surto de Xangai.

Panorâmico pelos silenciosos arranha-céus de Xangai, o vídeo consiste em moradores reclamando da falta de comida e remédios, bem como das táticas pesadas das autoridades da cidade.

Todas as referências diretas ao vídeo foram removidas da rede social Weibo na manhã deste sábado, embora alguns comentários criticando a censura tenham sobrevivido. “Só posso dizer que se você não quiser ouvir apenas uma pequena quantidade de vozes reais, então é realmente inútil”, disse um deles.

Muitos foram lembrados da raiva que explodiu nas mídias sociais há dois anos após a morte por Covid-19 de Li Wenliang, um médico repreendido pela polícia por compartilhar informações “falsas” sobre uma nova doença infecciosa semelhante à SARS em Wuhan no final de 2019.

“Dr. Li, depois de dois anos nada mudou”, disse outro usuário do Weibo. “Ainda não conseguimos abrir a boca, ainda não conseguimos falar.”

“Cerre os dentes”

Apesar da raiva e frustrações entre os moradores dos complexos residenciais isolados de Xangai, as autoridades locais afirmam que não haverá relaxamento até que novos casos fora das áreas de quarentena sejam eliminados.

“Quanto mais crítico o período se torna, mais precisamos cerrar os dentes e focar nossa força”, disse o prefeito de Xangai, Gong Zheng, ao canal oficial WeChat do governo de Xangai.

O número de casos fora das áreas de quarentena foi de 218 na sexta-feira, abaixo dos 250 do dia anterior.

Houve 20.634 novas infecções locais assintomáticas na cidade, recuperando as 15.698 de quinta-feira. O total de novos casos sintomáticos atingiu 2.736, acima dos 1.931 em 21 de abril, mostraram dados oficiais.

“Uma estratégia que precisa de implementação imediata é aumentar as taxas de dose de reforço para os idosos e outros grupos vulneráveis ​​e ver se as vacinas de mRNA podem ser usadas”, disse Jaya Dantas, especialista em saúde pública da Curtin School of Population Health em Austrália, que está monitorando o surto de Xangai.

A China ainda não introduziu suas próprias vacinas de mRNA e optou por não importar as desenvolvidas no exterior.

Em um estudo publicado pelo Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) da China na sexta-feira, especialistas médicos na cidade de Jilin, no nordeste do país, local de outro surto recente, disseram que as vacinas da China têm sido eficazes até agora, embora novas variantes emergentes da Covid-19 permaneçam imprevisíveis.

Eles disseram que “os dados são fortes o suficiente para indicar a importância pública da estratégia de vacinação completa e de reforço, principalmente para a população idosa”.

Liang Wannian, chefe de um órgão consultivo de especialistas em Covid-19 da Comissão Nacional de Saúde, disse à televisão estatal que as atuais políticas “dinâmicas” de Covid Zero da China deram ao país “tempo para se preparar”, permitindo fortalecer os níveis de vacinação. .

Tang Jiafu, um funcionário da cidade, reconheceu no sábado que as interrupções estavam colocando a saúde ambiental de Xangai sob pressão, com menos da metade de seus trabalhadores de saneamento atualmente ativos, afetando as taxas de coleta de lixo.

Mesmo após o desligamento por mais de 30 dias, alguns compostos ainda estão relatando novos casos, lançando dúvidas sobre a eficácia da abordagem da China.

“Esta é uma quantidade significativa de tempo e tem impactos na saúde mental: as pessoas estão exaustas e frustradas”, disse Dantas.

