Mundo Musk diz que Twitter pode ter privilegiado um lado nas eleições brasileiras

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

Foto: Reprodução

O novo proprietário do Twitter, Elon Musk, usou sua conta oficial na plataforma neste sábado (03) para dizer que há possibilidade de a antiga equipe da rede social ter privilegiado candidatos nas eleições brasileiras. “Tenho visto muitos tweets preocupantes sobre as recentes eleições no Brasil. Se esses tweets forem precisos, é possível que o pessoal do Twitter tenha dado preferência a candidatos de esquerda”, publicou.

Musk, que anunciou no final de outubro que havia finalizado a compra da rede, não apresentou evidências sobre sua declaração.

Compra e demissões

Poucos dias após a aquisição do Twitter pelo bilionário, a plataforma informou que demitiu 50% de seus funcionários. Na época, Musk determinou que os empregados se comprometessem com “longas horas de trabalho em alta intensidade” ou fossem embora.

A compra da rede social foi negociada por meses até ser concluída pelo valor de US$ 44 bilhões.

