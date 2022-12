Grêmio Após aumentar proposta, Grêmio fecha com Pepê, do Cuiabá

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

Depois de investidas sem sucesso, o Grêmio fechou a contratação do volante Pepê, do Cuiabá, na tarde desta sexta-feira (2). O Tricolor aumentou a proposta inicial pelo jogador e superou detalhes para fechar o negócio que deve ser formalizado nos próximos dias. Os próximos movimentos do jogador e do clube é os exames médicos, assinatura de contrato e anúncio do atleta.

Quando o clube gaúcho mostrou interesse pelo jogador, Pepê já tinha deixado claro para o seu clube que gostaria de jogar no Grêmio. Mesmo assim, o Dourado não estava querendo facilitar a negociação. A direção gremista teve que mudar a oferta e aumentou os valores e assim o clube do Mato Grosso aceitou a proposta. O contrato do meio-campista ainda está em discussão, mas será de três ou quatro anos.

Os valores da transferência do jogador para o Grêmio estão sendo mantidos em segredo. Os direitos econômicos do atleta estão divididos em 80% para o Cuiabá e 20% para o Flamengo. O jogador de 24 foi revelado pelo Flamengo e tem passagem pelo Portimonense de Portugal.

