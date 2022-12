Inter Inter tem interesse em Lucas Romero, mas ainda não abriu conversa com o Independiente

3 de dezembro de 2022

Volante tem contrato com o clube argentino até metade do ano de 2023 Foto: Divulgação/Independiente Volante tem contrato com o clube argentino até metade do ano de 2023 (Foto: Divulgação/Independiente) Foto: Divulgação/Independiente

Continuando na procura de reforços para a temporada de 2023, o Inter fez contatos com o volante Lucas Romero, que é do Independiente, da Argentina. Mas o clube gaúcho ainda não avançou nas negociações com o clube argentino. Volante tem contrato com o clube de Buenos Aires até metade do ano de 2023.

A partir de 1° de janeiro da temporada de 2023, o jogador está liberado para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair sem ressarcimento. Os argentinos estipularam o valor de US$ 1 milhão para liberar o volante antes do tempo necessário.

Se a negociação entre Inter e Independiente realmente acontecer, Romero irá voltar a trabalhar o técnico Mano Menezes. O jogador já jogou com o treinador em outra oportunidade no Cruzeiro, entre 2018 e 2019. Além disso, o Inter mantem negociação com Igor Gomes. O Colorado está a procura de dois volantes com esses dois negócios e continua na procura de um centroavante.

