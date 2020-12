A nova variante do coronavírus descoberta no Reino Unido, a B.1.1.7, parece se espalhar mais rapidamente, mas “não está fora de controle”, disse a Organização Mundial da Saúde (OMS), pedindo a continuação da aplicação de medidas sanitárias que já demonstram eficácia.

“Registramos um R0 [taxa de transmissão do coronavírus] muito superior a 1,5 em diferentes momentos desta pandemia, e a controlamos. Essa situação, nesse sentido, não está fora de controle”, disse o chefe de emergências da OMS, Michael Ryan, em entrevista.

Ryan informou que “embora o vírus tenha se tornado um pouco mais eficiente em termos de propagação, ele pode ser interrompido”.

“As medidas atuais são boas. Devemos continuar fazendo o que fizemos até agora”, disse o médico. “Podemos ter que fazer isso com um pouco mais de intensidade e durante mais tempo para ter certeza de que podemos controlar esse vírus.”

A OMS disse que espera ter mais detalhes sobre o possível impacto da nova cepa do coronavírus em breve. Não há evidências de que a variante do vírus aumente a gravidade da doença, embora seja mais transmissível, disseram autoridades.

A OMS também afirmou que a emergência de variantes é normal da evolução de uma pandemia, e a descoberta mostra que novas ferramentas para rastrear o vírus estão funcionando.

“Ser capaz de rastrear um vírus tão de perto, tão cuidadosamente, cientificamente e em tempo real é um desenvolvimento realmente positivo para a saúde pública global, e os países que fazem esse tipo de vigilância devem ser elogiados.”

Confira, a seguir, algumas perguntas e respostas sobre a nova variante do coronavírus.

1) O que é a mutação ocorrida no coronavírus?

Apesar do apelo sensacionalista que a palavra “mutação” adquiriu com histórias de ficção científica, ela descreve um fenômeno biológico corriqueiro e consiste em pequenos “erros de cópia” do material genético (DNA ou RNA) que ocorrem de uma geração para outra de um organismo.

2) A mutação ocorrida no coronavírus agora é preocupante?

Uma variante do vírus com 17 mutações, designada pela sigla “B.1.1.7” aumentou em prevalência no Reino Unido nas quatro últimas semanas, e cientistas levantaram um alerta, temendo que ela tenha ganhado espaço por ser mais infecciosa do que outras.

3) Essa variante do vírus é mais perigosa?