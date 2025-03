Porto Alegre Mutirão de limpeza recolhe 80 toneladas de resíduos no bairro Sarandi

Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O trabalho contou com o auxílio de oito caminhões e duas retroescavadeiras. Foto: Jadir da Silva Rodrigues/DMLU/PMPA O trabalho contou com o auxílio de oito caminhões e duas retroescavadeiras. (Foto: Jadir da Silva Rodrigues/DMLU/PMPA) Foto: Jadir da Silva Rodrigues/DMLU/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre realizou uma operação especial nesse domingo (16) no beco Recanto do Chimarrão e na avenida Nossa Senhora Aparecida, bairro Sarandi, na Zona Norte da cidade. Dos locais, que são alvo de descarte irregular de resíduos, foram removidas cerca de 80 toneladas de materiais.

Uma equipe formada por dez garis atuou no mutirão para a retirada dos pontos com acúmulo de sujeira. O trabalho contou com o auxílio de oito caminhões e duas retroescavadeiras.

Denúncias sigilosas ou solicitações de coleta de descarte irregular de resíduos (foco de lixo) podem ser encaminhadas pelo sistema 156.

O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, destaca que, duas vezes por semana, há um plantão de limpeza para a remoção de focos crônicos de lixo nas áreas.

“Os locais enfrentam um problema grave com o acúmulo de resíduos, que afeta as condições de vida na região. Para mitigar isso, realizamos plantões de limpeza no local duas vezes por semana, com o intuito de reduzir os impactos e conscientizar a população sobre a importância da destinação correta dos resíduos”, explica Hundertmarker.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/mutirao-de-limpeza-recolhe-80-toneladas-de-residuos-no-bairro-sarandi/

Mutirão de limpeza recolhe 80 toneladas de resíduos no bairro Sarandi

2025-03-17