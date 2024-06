Porto Alegre Mutirão social para atendimentos nos bairros Anchieta, Farrapos e Humaitá

Ações são realizadas na esplanada da Arena do Grêmio. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Até este sábado (8), das 9h às 17h, a Arena do Grêmio será palco de um mutirão social realizado pela Arena, Grêmio e Exército Brasileiro e organizado pelo Comando Conjunto da Operação Taquari 2. A ação visa atender aos moradores dos bairros Anchieta, Farrapos e Humaitá, em Porto Alegre, que foram afetados pelas enchentes históricas no Rio Grande do Sul, no mês de maio, oferecendo uma ampla gama de serviços gratuitos à comunidade. O acesso ao mutirão é realizado pela Rampa Oeste do estádio.

O presidente da Arena, Mauro Araújo, destacou a importância da iniciativa. “Vamos abrir nossas portas para ajudar a comunidade. Seguiremos trabalhando na limpeza e manutenção de forma intensiva, mas é fundamental que possamos ajudar as pessoas que residem no entorno da Arena. Este mutirão é uma oportunidade de proporcionar serviços essenciais para a nossa comunidade, que foi tão afetada pelas enchentes”, disse.

Durante os dias de mutirão, serão oferecidos os seguintes serviços:

* Atendimento de demandas relativas a questões criminais, direito à saúde e meio ambiente;

* Serviços de assistência à saúde, incluindo vacinação e promoção à saúde;

* Orientação e assistência jurídica;

* Regularização do CPF;

* Reimpressão emergencial de 2a via de carteiras de 2 vias de carteiras de Identidade;

* Entrega de ração animal, vacinação, vermifugação e chipagem de

cães e gatos;

* Vacinação e orientação sobre os direitos da criança e do

adolescente;

* Atividades de promoção de higiene;

* Informação e assistência a pessoas refugiadas e apátridas;

* Assistência a migrantes, com apoio na documentação;

* Atendimento médico e assistência religiosa;

* Orientações sobre benefícios sociais do Estado;

* Emissão de segundas vias de certidão de nascimento e de casamento, além de serviços da Justiça Itinerante.

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, lembra que o clube “sabe da responsabilidade que tem com os bairros no entorno da Arena e que vai atuar sempre em defesa dos interesses e das necessidades dos moradores da comunidade”.

O Coronel Jomane Cordeiro, coordenador geral da ACISO (Ação Cívica Social), também destaca a relevância da ação. “O Comando Conjunto da Operação Taquari II, junto às agências do Poder Público e à Arena do Grêmio, entende que é de suma importância iniciar a retomada da vida normal. Para tanto, essa iniciativa da Ação Cívico Social visa auxiliar com informações, atendimento médico, psicológico e espiritual, além da possibilidade de obtenção da 2ª via de alguns documentos”.

Não haverá cadastramento para benefícios sociais como CadÚnico, Registro Unificado, entre outros. Também não serão distribuídos donativos. A ação conta com o apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, da prefeitura de Porto Alegre, da Polícia Federal, da Polícia Civil do RS, da Brigada Militar do RS e do Corpo de Bombeiros Militar do RS.

