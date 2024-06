Porto Alegre Dmae inicia trabalhos de reconstrução na estação de tratamento de água das Ilhas

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

Previsão para a ETA entrar em funcionamento é de aproximadamente 20 dias. (Foto: Arquivo/Dmae)

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) iniciou os trabalhos de reconstrução da Estação de Tratamento de Água (ETA) Ilhas. A estação está desativada desde o dia 4 de maio, em razão da enchente que inundou o local. Os motores flutuantes da captação e a estrutura de metal onde ficam localizados foram arrastados com a água e deslocados. As equipes trabalham na recuperação das estruturas.

“Com a diminuição do nível do Guaíba, foi possível acessar a ETA e identificar o que foi danificado durante a enchente. Estimamos que os trabalhos de recuperação durem até o dia 20 e, logo após, retomamos a operação da estação”, afirma o diretor-geral, Mauricio Loss. Durante esse período, os moradores estão sendo abastecidos por caminhões-pipa. “Estamos com uma frota fixa de três a cinco caminhões na região”, explica Loss.

A estação é responsável pelo abastecimento de todo o bairro Arquipélago e atende cerca de 9 mil pessoas.

Caminhões de sucção

Na última terça-feira (4), o Dmae começou a utilizar caminhões de sucção de alta potência para acelerar a regularização das condições de operação das redes de drenagem e de esgotamento de Porto Alegre. Os caminhões de hidrojateamento combinados com sucção de alta potência fazem parte dos contratos emergenciais realizados pelo Departamento após a enchente na Capital.

“É mais um instrumento que vamos utilizar, além de hidrojatos convencionais, para recuperar nosso sistema de drenagem. São equipamentos de alta capacidade, que nos ajudam tanto na limpeza das redes, quanto das vias atingidas pela inundação”, explica o diretor-geral.

Enquanto caminhões de sucção usuais utilizados pelo Dmae aspiram detritos de pequeno diâmetro, como lama e areia, até no máximo 25m³ por minuto, os caminhões do novo contrato permitem a aspiração de detritos de diâmetros maiores, como pedras, garrafas PET e galhos, com uma capacidade aproximada de 680m³ de ar por minuto. Eles permitirão retirar a sobrecarga que a enchente colocou nas redes e sistemas de drenagem.

A operação foi iniciada com dois equipamentos, destinados para as zonas Sul e Centro. À medida das necessidades, os caminhões serão redirecionados. A previsão de contratação é de um ano, no valor mensal de R$ 1.009.706,34, de recursos próprios do Departamento.

Atendimento

Voltaram a funcionar nesta semana três postos de atendimento presencial do Dmae. Eles estão localizados nos endereços abaixo:

* Zona Leste – Avenida Cristiano Fischer, 2.402, Partenon. De segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h30;

* Tudo Fácil Zona Norte – Shopping Bourbon Wallig, na avenida Assis Brasil, 2611, bairro Cristo Redentor. De segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Sábados, das 10h às 14h;

* Tudo Fácil Zona Sul – Avenida Wenceslau Escobar, 2666, no bairro Tristeza. De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

