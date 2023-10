Esporte Na Arena, Grêmio vence o Flamengo por 3 a 2 pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2023

O Tricolor teve uma boa atuação na segunda etapa. Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Tricolor teve uma boa atuação na segunda etapa. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Jogando em casa na noite dessa quarta-feira (25), o Grêmio venceu o Flamengo de virada por 3 a 2 pelo Campeonato Brasileiro. Os gols da equipe treinada por Renato Portaluppi foram marcados por Ferreira, Nathan Fernandes e André Henrique. A partida foi válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor permanece na sexta colocação, com 47 pontos. O próximo duelo dos gremistas está marcado para este sábado (28) contra o América-MG, em Belo Horizonte.

O jogo

A partida começou movimentada, com as duas equipes tentando impor seu ritmo. A primeira chance saiu do lado carioca, com Gerson, que mandou por sobre a meta, sem sucesso. Logo de imediato, o Tricolor respondeu com um chute forte de Villasanti, mas Rossi fez a defesa.

Quando o relógio marcava 13 minutos, o Flamengo teve uma chance em cobrança de falta da intermediária, próximo à meia-lua da grande área – De Arrascaeta chutou rasteiro e Gabriel Grando caiu para fazer a defesa. Mas o Grêmio não demorou a reagir ao ataque carioca e tramou boa jogada logo em seguida. Primeiro, Reinaldo serviu JP Galvão, que cruzou rasteiro na pequena área, mas ninguém chegou para completar. Depois, o atacante tentou desvio de cabeça, mas mandou por sobre a meta.

A partir da metade do primeiro tempo, ambas equipes não conseguiram criar muitas oportunidades claras de gol, resultado do equilíbrio do jogo. O Grêmio seguiu tentando chegar ao campo de ataque e aos 31 minutos, teve uma chance em bola parada. Pepê cobrou uma falta da meia direita, colocando a bola na área – a zaga cortou e, no rebote, Galdino mandou de longe, mas muito alto. Logo depois, Lucas Besozzi tentou a finalização da esquerda, mas a bola passou à esquerda do gol.

O Flamengo conseguiu abrir o placar na reta final da etapa inicial, aos 41 minutos, quando Everton Cebolinha recebeu na esquerda, invadiu a área e cortou a marcação, chutando forte e conseguindo a efetividade.

O segundo tempo começou disputado. O Grêmio tentou ameaçar com JP Galvão, desviando um cruzamento da esquerda e também com um chute de João Pedro de fora da área, que obrigou Rossi a fazer a defesa em dois tempos, por volta dos 10 minutos. A equipe carioca também chegou com perigo e não marcou pela grande defesa de Gabriel Grando, no desvio de Pablo, após cobrança de escanteio do De Arrascaeta.

Foi aos 30 minutos que o Grêmio conseguiu chegar ao gol de empate com Ferreira. O atacante trabalhou com Villasanti, invadiu a área e chutou firme, estufando as redes adversárias e deixando tudo igual na Arena.

E a virada veio dos pés de Nathan Fernandes, cinco minutos depois. F. Cristaldo ganhou da marcação e rolou para trás, encontrando o atacante, que chutou cruzado, rasteiro, para anotar o segundo gol gremista.

E ainda teve o terceiro gol tricolor, já na reta final da partida: Reinaldo cobrou lateral, acionando Villasanti, que desviou de cabeça e André Henrique chutou forte no canto de Rossi. A bola bateu na trave e entrou.

O Flamengo conseguiu descontar com Luiz Araújo, aos 43 minutos, mas não mudou o resultado: vitória gremista na Arena.

Ficha técnica

– Grêmio: Gabriel Grando; Geromel, Bruno Alves e Kannemann (Cristaldo (Bruno Uvini); João Pedro, Villasanti, Pepê, Reinaldo; Lucas Besozzi (Ferreira), Galdino (Nathan Fernandes) e João Pedro Galvão (André). Técnico: Renato Portaluppi.

– Flamengo: Rossi; Wesley, Pablo (Matheuzinho), Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Everton Ribeiro), Thiago Maia; Gerson, Arrascaeta (Luiz Araújo), Everton Cebolinha (Bruno Henrique); Pedro (Gabigol). Técnico: Tite.

– Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE). Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA). VAR: Igor Junio de Oliveira (Fifa-MG).

2023-10-25