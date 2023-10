Mundo Ataques a tiros matam mais de 20 pessoas nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Além dos mortos, dezenas de pessoas ficaram feridas Foto: Reprodução Entre 50 e 60 pessoas ficaram feridas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pelo menos 22 pessoas morreram em dois tiroteios em Lewiston, no Maine, nos Estados Unidos, na noite de quarta-feira (25), de acordo com fontes policiais. Os tiroteios aconteceram em um restaurante e em uma pista de boliche.

Cerca de 60 pessoas ficaram feridas. O atirador fugiu, segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Androscoggin. “Estamos encorajando todas as empresas a bloquearem ou fecharem enquanto investigamos”, alertou o gabinete.

A Polícia Estadual do Maine também disse que estava respondendo a uma situação de atirador ativo em Lewiston. “Por favor, fique dentro de sua casa com as portas trancadas”, disse a polícia. “Se você vir qualquer atividade ou indivíduo suspeito, ligue para o 911”, prosseguiu.

Lewiston fica a cerca de 57 quilômetros ao norte de Portland e é a segunda maior cidade do estado.

Autoridades da cidade vizinha de Auburn também “pediram fortemente” aos residentes para se abrigarem devido aos tiroteios, de acordo com uma postagem no X, antigo Twitter.

A governadora do Maine, Janet Mills, declarou: “Peço a todas as pessoas na área que sigam as orientações da fiscalização estadual e local. Continuarei monitorando a situação e mantendo contato próximo com as autoridades de segurança pública”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/ataque-a-tiros-mata-22-e-fere-dezenas-nos-estados-unidos/

Ataques a tiros matam mais de 20 pessoas nos Estados Unidos

2023-10-25