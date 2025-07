Grêmio Na Arena, Grêmio vence o Fortaleza por 2 a 1 e se afasta da zona do rebaixamento do Brasileirão

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

Lance de gol de Deyverson contra o Grêmio. Foto: Matheus Amorim/FEC Os dois gols gremistas foram marcados por Braithwaite. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Matheus Amorim/FEC

Na noite dessa terça-feira (29), o Grêmio bateu o Fortaleza por 2 a 1, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão. Braithwaite marcou os gols da equipe gaúcha, ambos de pênalti, no primeiro tempo. Com o resultado, o time comandado por Mano Menezes chegou a 20 pontos e ocupa a 14ª colocação na tabela. O próximo compromisso será no sábado (2), às 21h, contra o Fluminense, no Maracanã.

Jogo

A partida começou equilibrada, com as equipes se estudando nos primeiros minutos. No entanto, aos 9 minutos do primeiro tempo, o panorama mudou. Olivera recebeu lançamento e ficou cara a cara com Magrão, que saiu do gol e cometeu pênalti ao derrubar o atacante uruguaio dentro da área.

Na cobrança, Braithwaite bateu firme no centro do gol, enquanto o goleiro caiu para o canto direito: 1 a 0 para o Grêmio.

Cinco minutos depois, aos 14, Alysson Edward foi lançado e também entrou livre na área. Ao tentar driblar Magrão, foi derrubado, e o árbitro assinalou nova penalidade.

Mais uma vez, Braithwaite assumiu a responsabilidade e converteu: bola para um lado, goleiro para o outro — 2 a 0 para o Tricolor.

Quando parecia que o Grêmio tinha o jogo sob controle, o Fortaleza reagiu. Aos 23 minutos da primeira etapa, Deyverson aproveitou o rebote de uma cabeçada de Herrera que acertou a trave e diminuiu o placar.

O segundo tempo foi marcado por muita tensão. O Grêmio buscava segurar a vantagem, tentando sair em contra-ataques, enquanto o Fortaleza pressionava em busca do empate.

A melhor chance dos visitantes surgiu aos 29 minutos, quando Deyverson cabeceou para uma grande defesa de Tiago Volpi. No rebote, Lucca Prior finalizou por cima do gol.

Aos 44 minutos, Ávila cobrou falta no ângulo, mas Volpi fez nova defesa decisiva. No contra-ataque, Edenilson quase marcou o terceiro, mas desta vez Magrão salvou o Fortaleza com boa defesa.

No último lance do jogo, Olivera recebeu em profundidade e ficou novamente cara a cara com o goleiro, mas finalizou cruzado para fora.

Ficha técnica

* Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins (Camilo), Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti, Riquelme (Pavon), Alysson Edward (Edenilson) e Olivera; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

* Fortaleza: Magrão; Mancuso (Martínez), Kuscevic, Ávila e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior (Yago Pikachu); Herrera (Lucero), Breno Lopes e Deyverson (Bareiro). Técnico: Renato Paiva.

* Arbitragem: Alex Stefano (RJ), auxiliado por Thiago Henrique Farinha (RJ) e Márcia Caetano (RO). VAR: Charly Wendy Deretti (SC).

