Mundo Terremoto de magnitude 8,7 é registrado na costa da Rússia; há alerta de tsunami

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ponto vermelho mostra local de tremor. Foto: USG Ponto vermelho mostra local de tremor. (Foto: USG) Foto: USG

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um terremoto de magnitude 8,7 atingiu a costa leste da Rússia nesta terça-feira (29), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Há alerta de tsunami.

O epicentro foi localizado a cerca de 100 km da costa da Península de Kamtchatka, a uma profundidade de 18,2 km — considerada rasa, o que pode favorecer a formação de ondas. Dois abalos secundários de magnitude 6,3 e 6,9 também foram registrados menos de uma hora após o terremoto principal.

A Península de Kamtchatka tem cerca de 1.250 km de extensão e fica entre o Oceano Pacífico e o Mar de Okhotsk. A região abriga pequenas comunidades e formações vulcânicas ativas.

O governador regional de Kamtchatka afirmou que este é o terremoto mais forte em décadas. Segundo ele, houve danos materiais, mas não há registro de feridos.

As autoridades russas pediram para que a população se afaste imediatamente das áreas costeiras. Moradores da cidade de Severo-Kurilsk, onde vivem pouco mais de 2 mil pessoas, começaram a ser retirados do local.

O Ministério do Interior da Rússia confirmou que, logo após o tremor, ondas de até 4 metros de altura foram registradas em partes da região de Kamtchatka.

O USGS emitiu alerta de tsunami para o leste da Rússia e Japão. Ondas também podem atingir os estados americanos do Alasca e do Havaí.

“Ondas de tsunami podem ultrapassar 3 metros acima do nível da maré em algumas áreas das ilhas do noroeste do Havaí e da costa da Rússia”, diz o comunicado.

Enquanto a Agência Meteorológica do Japão colocou toda a costa leste do país sob alerta, o USGS também emitiu avisos para a costa oeste do Canadá e Estados Unidos. As áreas no continente americano estão sob menor risco.

O governo do Japão espera a chegada de um tsunami com ondas de até 3 metros em várias áreas costeiras ao longo do Oceano Pacífico. Em resposta, as autoridades japonesas emitiram alertas de emergência e recomendaram que a população se afaste dessas regiões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/terremoto-de-magnitude-87-e-registrado-na-costa-da-russia-ha-alerta-de-tsunami/

Terremoto de magnitude 8,7 é registrado na costa da Rússia; há alerta de tsunami

2025-07-29