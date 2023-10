Grêmio Na Arena, o Grêmio recebe o Flamengo pelo Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2023

A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Buscando recuperação no campeonato nacional, Grêmio e Flamengo entram em campo às 21h30min, desta quarta-feira (25), na Arena, em Porto Alegre, pela 29º rodada do Brasileirão. Será o quarto duelo entre os dois times na temporada de 2023. Até o momento, só o Rubro-Negro venceu.

O clube gaúcho chega em seu pior momento da temporada. O time do técnico Renato Portaluppi está há quatro partidas sem vencer, com três derrotas seguidas no período, e perdeu o lugar no G-4. Atualmente é o sexto colocado, com 44 pontos. O centroavante Luis Suárez é desfalque por suspensão.

O Flamengo vive o oposto. Depois da saída do técnico Jorge Sampaoli, o time está há quatro jogos invicto, com três vitórias e um empate, e vem embalado. Desde a chegada do técnico Tite, o Rubro-Negro tem 100% de aproveitamento e renovou o sonho de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro.

Escalação do Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Pepê; Besozzi, JP Galvão e Everton Galdino. Técnico: Renato Portaluppi

Escalação do Flamengo

Rossi, Wesley, Pablo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

Assistente 2: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA)

Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Acompanhe a transmissão da Rádio Grenal

