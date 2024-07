Inter Na Argentina, Inter encara nesta terça o Rosário Central pela Copa Sul-Americana

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O último treinamento foi fechado, com a equipe realizando os últimos ajustes antes de viajar para a Argentina. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a eliminação na Copa do Brasil, a equipe do Inter volta as suas atenções para a disputa da fase eliminatória da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira (16), o Colorado enfrenta o Rosario Central, às 21h30min, no Gigante de Arroyito, em Rosário, na Argentina, pelo jogo de ida do mata-mata na competição continental.

A preparação do Inter para a partida chegou ao fim em solo catarinense. A delegação viajou para Florianópolis (SC) na noite de domingo (14) e treinou na manhã dessa segunda-feira (15) no Orlando Scarpelli. O treinamento foi fechado, com a equipe realizando os últimos ajustes antes de viajar para a Argentina.

Segundo informações da Rádio Grenal, a provável escalação do Colorado para o confronto desta terça deverá ser: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado, Robert Renan; Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley; Valencia.

O duelo de volta contra o time argentino está marcado para o próximo dia 23 (terça-feira), no mesmo horário, no Estádio Beira-Rio.

Antes, pelo Campeonato Brasileiro, o Inter vai enfrentar o Botafogo no sábado (20), às 18h30min, no Estádio Nilton Santos.

Eliminação

No último sábado (13), em jogo de volta válido pela terceira fase da Copa do Brasil e disputado no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Inter empatou em 1 a 1 com o Juventude e foi eliminado da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Rodrigo Sam e Enner Valencia. Com o resultado, a equipe da Serra Gaúcha avançou às oitavas de final por ter vencido a partida de ida, no Beira-Rio, por 2 a 1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/na-argentina-inter-encara-nesta-terca-o-rosario-central-pela-copa-sul-americana/

Na Argentina, Inter encara nesta terça o Rosário Central pela Copa Sul-Americana

2024-07-15