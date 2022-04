Esporte Na despedida de D’Alessandro, Inter enfrenta o Fortaleza pelo Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2022

(Foto: Ricardo Duarte/Inter)

O Inter enfrenta o Fortaleza neste domingo (17), no estádio Beira-rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que iniciou às 18h, marca a despedida do ídolo colorado Andrés D’Alessandro dos gramados.

Diante de milhares de torcedores, ele começou o último jogo da sua carreira como titular. O argentino vestiu a camisa do Inter por 14 anos.

Auxiliar da comissão técnica colorada, Cauan de Almeida assumiu interinamente o comando do time após a demissão do técnico Alexander Medina. O Colorado e o seu adversário ainda não pontuaram no campeonato.

Acompanhe os lances da partida, transmitida ao vivo pela Rádio Grenal 95,9 FM:

