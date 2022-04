Inter Adeus a D’Ale: Inter tem noite de despedida de um de seus maiores craques neste domingo contra o Fortaleza no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2022

Meia argentino conquistou muitos títulos pelo Inter e é ídolo da torcida. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Neste domingo (17), o Beira-Rio terá uma noite especial. O Inter entra em campo às 18h para enfrentar o Fortaleza, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, ainda sem técnico. Mas esse não será um jogo qualquer, será a despedida de um dos grandes jogadores da história colorada: Andrés Nicolás D’Alessandro.

Com 41 anos completados essa semana, o camisa 10 dará adeus ao futebol. Com diversos títulos, gols memoráveis e muita idolatria junto à torcida colorada, D’Ale encerrará uma carreira gloriosa, no estádio em que foi protagonista por mais de uma década.

A preparação para a partida foi encerrada na tarde deste sábado (16), no CT Parque Gigante. Cauan de Almeida, que comandará interinamente o time contra o Fortaleza, realizou treinamentos táticos no gramado, projetando a equipe que entrará em campo. Pedro Henrique e Alan Patrick, anunciados nessa semana, ainda não estão aptos a atuar. Já Renê, que foi apresentado nos últimos dias, pode fazer a sua estreia com a camisa colorada.

William Thomas, novo diretor executivo de futebol do Clube, acompanhou de perto as atividades no centro de treinamento.

A equipe ainda não venceu no Brasileirão. Na estreia da competição, jogando em Belo Horizonte, o time foi derrotado pelo Atlético-MG com o placar de 2 a 0.

