Por Andrei Severo * | 15 de abril de 2022

Treinador foi demitido após empate em casa pela Copa Sul-Americana Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Após um empate surpreendente na Copa Sul-Americana, diante do Guaireña, em pleno estádio Beira-Rio, o técnico Alexander “Cacique” Medina não suportou a pressão pelo resultado negativo e foi demitido do comando técnico do Inter.

A decisão foi tomada pelo vice-presidente de futebol do clube, Emílio Papaleo Zin, em conjunto com o presidente, Alessandro Barcellos, na manhã seguinte do confronto diante dos paraguaios, que foi válido pela segunda rodada do torneio continental.

O técnico uruguaio deixa Porto Alegre após pouco mais de 100 dias a frente do colorado. Neste período, foram 17 partidas disputadas, com seis vitórias, seis empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de aproximadamente 47%.

Sem técnico fixo, o Inter agora se prepara para o confronto diante do Fortaleza, que será disputado no próximo domingo (17), no estádio Beira-Rio e terá o auxiliar técnico permanente, Cauan de Almeida, como treinador interino na casamata colorada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

