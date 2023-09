Demi Schuurs e Desirae Krawczyk eram as cabeças de chave número 4 do US Open e alegaram lesão para o WO. A desistência eliminou a dupla do torneio. Bia e Azarenka também formam uma parceria de sucesso e atuam juntas desde a temporada de saibro. Nas oitavas de final em Nova Yorque, marcada para segunda-feira, elas enfrentam a parceria da japonesa Miyu Kato e Aldila Sutjiadi, da Indonésia.

A americana Jennifer Brady é terceira parceira de Luisa Stefani na série de torneios em quadras duras. A paulistana de 26 anos, atualmente a melhor brasileira no ranking de duplas da WTA, com a 16ª posição, enfrentou dificuldades para vencer as russas Samsonova e Kudermetova. Stefani e Brady voltam à quadra neste domingo para encarar a alemã Tatjana Maria e a russa Arantxa Rus nas oitavas de final.