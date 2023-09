Tênis No US Open, Djokovic vira contra Djere e avança às oitavas

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

Sérvio levou a melhor sobre o compatriota com vitória por 3 sets a 2. (Foto: Reprodução)

Em partida com 3 horas e 48 minutos de duração, o sérvio Novak Djokovic levou a melhor contra o compatriota Laslo Djere, 38º colocado no ranking mundial, por 3 sets a 2, de virada, parciais de 4/6, 4/6, 6/1, 6/1 e 6/3. Agora, encara nas oitavas de final o croata Borna Gojo.

Esta é a oitava vez na carreira que Djokovic consegue reverter um jogo após estar perdendo por dois sets. Segunda no aberto dos Estados Unidos. A primeira foi em uma vitória sobre Roger Federer, em 2011, quando foi campeão do torneio. Djoko também não perde na primeira semana do US Open desde 2006. Na ocasião, ele foi derrotado pelo australiano Lleyton Hewitt por 3 sets a 0 .

Novak Djokovic foi o encarregado de começar a partida com o direito de sacar. E, logo de início, o astro teve o serviço quebrado pelo compatriota. Foi um cartão de visitas para o que viria nos games seguintes.

É bem verdade que Novak Djokovic confirmaria todos os seus saques, porém, Djere aproveitou a vantagem, não permitiu nenhuma quebra e anotou 6/4. No ponto que decidiu o set, ele colocou Djoko para “dançar” em quadra, até liquidá-lo. Foi então o primeiro set perdido por Djokovic na competição.

No segundo set, Djere mostrou que realmente estava disposto a dificultar a vida do compatriota. Laslo quebrou o saque de Djokovic no sétimo game e confirmou o dele em seguida, abrindo 5/3 no set. Djere novamente não permitiu nenhuma quebra de serviço e com um erro de Djokovic venceu novamente o segundo set.

Mas Djokovic estava disposto a mostrar porque é tricampeão do US Open. Avassalador, conseguiu duas quebras e fechou rapidamente o terceiro set em 6/1.

O quarto set foi novamente um verdadeiro show de Djokovic. O número 1 do ranking quebrou todos os serviços de Djere. O compatriota até conseguiu uma quebra, mas Nole fechou em 6/1. O quinto set também foi outro verdadeiro passeio de Djokovic, que fechou em 6/3 e deu números finais ao jogo.

Djokovic já garantiu o topo do ranking mundial após o término do Grand Slam, mesmo que seja eliminado, e seu principal concorrente, o espanhol Carlos Alcaraz, líder, for o campeão. O sérvio não tem pontos a defender no US Open, já que não participou da edição passada por não ter comprovado sua vacinação contra a Covid 19. Assim, qualquer vitória no torneio desse ano somará pontos no ranking, enquanto o espanhol defende o título conquistado.

