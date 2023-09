Tênis No tênis, Alcaraz elimina britânico e está nas oitavas de final do US Open

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

Espanhol vai enfrentar o italiano Matteo Arnaldi na próxima fase do Grand Slam, em Nova York. (Foto: Reprodução/Instagram)

O espanhol Carlos Alcaraz está nas oitavas de final do US Open. Nesse sábado (2), o atual campeão venceu o britânico Daniel Evans por 3 sets a 1 (6/2, 6/3, 4/6 e 6/3). Na próxima fase, nesta segunda-feira (4), ele vai enfrentar o italiano Matteo Arnaldi, que eliminou o britânico Cameron Norrie, algoz de Alcaraz na final do Rio Open deste ano.

Atual campeão, Alcaraz deixará o posto de número 1 em ranking a ser divulgado depois do US Open, mesmo que vença novamente o torneio. Ele será superado pelo sérvio Novak Djokovic.

Antes da disputa em Nova York, o espanhol liderava o ranking com 20 pontos de vantagem para o recordista de Grand Slams (9.815 a 9.795). Como Djokovic não disputou o US Open ano passado, por não ter comprovado que se vacinou contra a covid, ele não defende pontos do torneio do ano anterior. Ao vencer na estreia, já somou pontos para superar Alcaraz, que descontou quase 2 mil, referentes ao título de 2022.

Jogo

Alcaraz começou o jogo quebrando o saque de Evans – e mostrando o que seria a tônica do primeiro set. Com duas quebras, chegou facilmente a 4/1. Com seu serviço, o espanhol superou cinco igualdades e fechou a parcial em 6/2, num game longo que durou 11 minutos.

No segundo set, foi a vez de Evans abrir vantagem com uma quebra, fazendo 2/0. Alcaraz devolveu e igualou em 2/2. O número 1 do mundo até o US Open voltou a quebrar o serviço do britânico, liderando por 3/2. Em seguida, em seu saque, anotou 4/2. A vantagem foi suficiente para impor 6/3.

Com 2 sets a 0 contra, Evans esboçou reação no terceiro set. Quebrou o saque de Alcaraz (4/3) e ampliou com seu serviço, apesar de o espanhol ter tido break point, não confirmado (5/3). Alcaraz descontou (5/4), e o britânico foi para o saque para fechar o set. Depois de cinco set points, enfim, Evans venceu por 6/4.

O jogo seguiu igualado no quarto set. Alcaraz, então, quebrou o serviço do adversário no sexto game para impor 4/2. Na sequência, ampliou para 5/2, servindo. Evans ainda reduziu mas Alcaraz, no saque, fechou o set em 6/3 e o jogo em 3 sets a 1.

