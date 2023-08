Tênis Fernando Meligeni comenta a primeira vitória de seu sobrinho em Grand Slam: “Foi incrível, me vi em quadra”

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O jovem Felipe Meligeni venceu o australiano James Duckworth por 3 sets a 0 na primeira rodada do US Open. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A edição de 2023 do US Open é especial para a família Meligeni. Nesta terça-feira (29), o jovem Felipe Meligeni conquistou sua primeira vitória na chave principal de um Grand Slam ao superar o australiano James Duckworth por 3 sets a 0 na primeira rodada do US Open. Comentarista da partida na transmissão da ESPN, Fernando Meligeni não esconde que ver o sobrinho vencendo em Nova York foi algo incrível.

“Ah, não vou esconder. Não deu para segurar a emoção. Chorei mesmo. Foi incrível, passou um filme diferente na cabeça. Me vi em quadra vendo ele jogar. Não chega a dar saudade, mas ele e a Carol (sobrinha) são as ligações mais próximas com a quadra hoje. Ele foi muito bem. Muito. Com postura, cabeça, mental. Aproveitou todas as oportunidades e venceu com autoridade”, explicou Fernando Meligeni em entrevista para o jornal O Estado de S. Paulo.

A “semana” de Felipe Meligeni em Nova York é perfeita até aqui. Com os jogos válidos pelo qualificatório, o tenista venceu as quatro partidas seguidas e já garantiu pelo menos US$ 123 mil, que é quase R$ 600 mil na cotação atual. Além do aspecto financeiro, o desempenho nas quadras dos Estados Unidos garantiu para o atleta ao menos 70 pontos no ranking da ATP (Associação de tenistas profissionais). Com eles, Felipe dará um salto na classificação geral, deixando a posição de número 168 e entrando para o top 145 do mundo.

“Esse resultado é bom em vários aspectos. No financeiro é a tranquilidade. Quando você não é um dos tops no mundo do tênis, você joga e precisa fazer contas para pagar suas obrigações e viagens. O Felipe sabe que esse é o cenário dele. A segunda rodada já garante uma tranquilidade. No aspecto técnico, do jogo, a segunda rodada mostra para ele que é possível chegar e ganhar. Ele teve outras oportunidades e falhou. Eu sou muito crítico com ele sobre esse aspecto, ele sabe disso e hoje, depois do jogo, ele agradeceu todas as porradas que eu dei nele neste sentido. Outro quesito é saber o tamanho da situação. Não é sempre que se joga uma primeira rodada contra um tenista que está fora do top 100. Ele soube aproveitar isso e fez o que fez. A próxima partida ele vai estar melhor. Não tenho dúvidas que será melhor para ele. Jogará mais solto, sem tamanha responsabilidade”, explicou Meligeni.

Em busca da terceira rodada do US Open, Felipe Meligeni terá como adversário o argentino Sebastian Baez, que derrotou o croata Borna Coric, que era o cabeça de chave número 27 do torneio. “O que mais me deixou feliz foi ver que ele não está satisfeito com o que já fez. Isso é muito importante. Sinceramente é Grand Slam. Ele sabe que tem de ir e jogar. Tem de tentar tudo e ir para o jogo em si”, finalizou Meligeni. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tênis

https://www.osul.com.br/fernando-meligeni-comenta-a-primeira-vitoria-de-seu-sobrinho-em-grand-slam-foi-incrivel-me-vi-em-quadra/

Fernando Meligeni comenta a primeira vitória de seu sobrinho em Grand Slam: “Foi incrível, me vi em quadra”

2023-08-29