Lenio Streck Na disputa entre os magistrados Caneca e Nebraska, ganhou Weintraub

Por Lenio Streck | 27 de junho de 2020

Weintraub era ministro. Pediu demissão. Usou o cargo para entrar nos EUA. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O grande Machado de Assis escreveu o conto A Sereníssima República, na qual o Cônego Vargas relata sua descoberta: “aranhas falantes, que se organizaram politicamente”. Bom, hoje provavelmente Machado usaria outra espécie de animal.

Enfim, sigo. O Cônego lhes ofereceu um sistema eleitoral a partir de sorteio, onde eram colocadas bolas com os nomes dos candidatos em sacos.

O inusitado ocorreu quando da eleição de um magistrado (para uma corte superior). Havia dois candidatos. A disputa era “Nebraska contra Caneca”. Em face de problemas anteriores — grafia errada de nomes de candidatos nas bolas — a lei estabeleceu que uma comissão de cinco assistentes poderia jurar ser o nome inscrito o próprio nome do candidato.

Feito o sorteio, saiu a bola com o nome de Nebraska. Ocorre que faltava ao nome a última letra (A). Mas as cinco testemunhas resolveram o problema. Afinal, Nebrask, faltando um A, só poderia ser…Nebraska.

Caneca, o derrotado, impugnou o resultado. Trouxe um grande filólogo, formado por uma famosa Universidade que apresentou a sua tese:

“Em primeiro lugar, não é fortuita a ausência da letra ‘a’ do nome Nebraska. Não havia carência de espaço. Logo, a falta foi intencional. E qual a intenção? A de chamar a atenção para a letra ‘k’, desamparada, solteira, sem sentido. Ora, na mente,’k’ e “ca” é a mesma coisa. Logo, quem lê o final lerá ‘ca’; imediatamente, volta-se ao início do nome, que é “ne”. Tem-se, assim, “cané”. Resta a sílaba do meio ‘bras’, cuja redução a esta outra sílaba ‘ca’, última do nome Caneca, é a coisa mais demonstrável do mundo. Mas não demonstrarei isso. É óbvio. Há consequências lógicas e sintáticas, dedutivas e indutivas… Aí está a prova: a primeira afirmação mais as silabas ‘ca’ às duas ‘Cane’ dando o nome Caneca.”

Pronto. Eis o ganhador: Weintraub! Simples assim. Era ministro. Pediu demissão. Usou o cargo para entrar nos EUA. Burlou o sistema. Descobriram o nosso Caneca. O governo deu o drible das aranhas e republicou a demissão. Piorou a situação. Viva a Sereníssima Res-privada!

Post scriptum: Extra, extra: Cura total e rápida do Coronavírus – 4.564 casos já registrados

Com insônia por causa das versões e “transversões” da dupla WW (Wassef-Weintraub), zapeando, descobri a grande novidade. Uma das Igrejas que tem programa à noite tem uma tabela de curas, por reza, do coronavírus. Sério. Na quarta-feira, dia 23, o placar estava em 4.564 curas. Só num dia foram 111 curas.

Fiquei pensando: isso só de um rezador. Se juntarmos todos da Igreja dele, teremos milhares, dezenas de milhares de curas da COVID 19. O Ministério da Saúde deveria estar atento.

Bom, depois que ouvi de um pastor que a oração tinha tirado um sujeito do SPC e, já de outra religião, vi (na TV) que uma dívida tinha sumido, desaparecido. Com reza. Com isso, poderíamos pagar todas as dívidas, pois não? Em nome de o Senhor Jesus!

Diz-se que isso tudo é liberdade de crença. Bom, a hermenêutica teve seu início, na modernidade, em três frentes: bíblica, jurídica e filológica. Quem sabe aí não está uma neo-interpretação da Constituição?

