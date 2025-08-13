Cláudio Humberto Na estatal Correios, presidente não larga o osso

Por Cláudio Humberto | 13 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Mesmo após o termino do mandato, o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, não larga a generosa boquinha. Foi eleito para um mandato de dois anos, encerrado dia 6 e marcado por denúncias de ineficiência e pelos prejuízos bilionários na estatal que antes registrava lucro. No governo, a informação é de que Lula ainda não sabe se o reconduz ou substitui, e ele vai ficando entre o expediente e happy hour regados a cerveja e churrasco, como registra foto enviada à coluna.

Ganha tempo

O estatuto dos Correios permite a permanência de Fabiano no cargo “até a efetiva investidura dos novos membros”.

Cargo cobiçado

O comando dos Correios é cobiçado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), caçador profissional de cargos no governo.

Não comove

Aliados do presidente dos Correios chegaram a espalhar que ele teria pedido demissão, mas foi apenas o mandato que chegou ao fim.

Vai ficando

À coluna, os Correios não comentaram a foto, mas disseram que Fabiano “trabalha normalmente” e que está “à disposição” de Lula.

Derrotados no DF, Lula e PT tentam extinguir Fundo

Gleisi Hoffmann atacou a carta do governador Ibaneis Rocha (MDB) ao presidente Donald Trump, na qual ele esclareceu que os indicadores de violência no Distrito Federal são os menores do Brasil e quase quatro vezes inferiores aos de Washington. Ibaneis deixou claro, na carta, suas diferenças com Lula e a esquerda, enfurecendo Gleise et caterva. Sem saber o que diz, ela disse que o Fundo Constitucional “banca a segurança” do DF. Na verdade, indeniza os gastos com a segurança de pessoas como a ministra, que vive e trabalha na capital dos brasileiros.

Vingança frustrada

Desde sua derrota nas urnas do DF em 2022, Lula já tentou por duas vezes acabar com o Fundo Constitucional. Foi barrado pelo Congresso.

PT detesta Brasília

Em dezembro de 2024, enquanto o governo petista atacava o Fundo, Ibaneis chegou a dizer que “a turma do PT não gosta de Brasília”.

Recompensa justa

O FCDF foi criado para ressarcir o DF dos altos custos com segurança pública, saúde e educação com integrantes dos Três Poderes federais.

Taxxad reprovado

No e-Cidadania, site do Senado de avaliação popular de projetos de lei, a medida provisória aumentando impostos sobre aplicações financeiras tem 94% de rejeição: 9,7 mil dos 10,3 mil votos são contrários.

Ser ministro pega mal

O Ministério de Portos e Aeroportos, por ora, pouco tem ajudado Silvio Costa Filho (Rep) no sonho de virar senador em Pernambuco. Ele aparece em último nos três cenários apurados pelo Paraná Pesquisas.

Fora da casinha

Lula disse que recorrerá contra o tarifaço na Organização Mundial do Comércio (OMC), o que só mostra como ele vive em um mundo de vinte anos atrás. A OMC já não tem relevância, nem poder, para nada.

Há pouco tempo

Segundo entendimento do STF, mensagens entre juiz e acusação que revelam viés na atuação do magistrado é motivo de suspeição e anulação do processo. Pelo menos foi assim com Sergio Moro.

Fim do ano

Azedou mesmo o clima para votações na Câmara: até projetos que não devem ter resistência estão se arrastando. Aumento do teto de isenção do IR, prevê o relator Arthur Lira (PP-AL), só lá para dezembro.

Povo na rua

Brasília registrou mais um dia de protestos contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Os manifestantes, com buzinas e camisa da Seleção Brasileira, concentram-se nas imediações da Torre de TV.

Na espera

Não entrou na pauta da Câmara desta semana a votação do fim do foro privilegiado. O tema até foi discutido na reunião de líderes com o presidente da Casa, Hugo Motta (Rep-PB). Sem acordo, ficou de fora.

Melancia no pescoço

A ativista Greta Thunberg avisou que planeja outra viagem de veleiro até a Faixa de Gaza. Será a segunda do tipo. Da última vez acabou capturada, alimentada e transportada por forças israelenses.

Pensando bem…

…poderiam sim “regular” gastos públicos.

PODER SEM PUDOR

Cavalo militante

Em campanha para deputado no Paraná, Mário Pereira e Luiz Henrique Bonaturra foram a Guaraniaçu para falar no salão paroquial. Pereira discursou primeiro e Bonaturra foi precedido de grande foguetório. Reza a lenda que, no final do barulho, ele já ia falar quando um homem entrou esbaforido: “Mataram meu cavalo!” Todos saíram à rua, e o cavalo saiu em disparada. Aquilo gerou muita conversa e todos ficaram lá fora, enquanto Bonaturra permanecia diante de cadeiras vazias. Retornou somente o homem do cavalo: “⁠Desculpe, doutor. Vai ver, ele só desmaiou de susto com o foguetório…” Bonaturra sempre desconfiou que a história do cavalo foi armação do concorrente.

* Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

* Instagram: @diariodopoder





