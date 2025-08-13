Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

Colunistas Luz própria

Por Leandro Mazzini | 13 de agosto de 2025

A ocupação dos plenários da Câmara e do Senado, que paralisou o Congresso por dois dias, vai gerar fortes críticas da base governista. Apesar disso, deputados do PT reconhecem a excelente coordenação da ação, o que abre um alerta para o precedente perigoso para o Governo e o Judiciário. Parlamentares experientes do PT e PSB viram na mobilização uma demonstração de força incomum fora dos partidos de esquerda. Na Câmara, cresce a pressão para que o presidente Hugo Motta assuma posição mais clara. Nas negociações com líderes, ao ressuscitar Arthur Lira, ex-presidente e seu padrinho na poltrona, Motta ficou fragilizado. O episódio gerou comparação com ações da esquerda em 2017, como a ocupação do plenário contra a prisão de Lula da Silva à época. Eis o novo desafio de Motta: provar que tem luz própria.

Pastel do povão

O vice-presidente Geraldo Alckmin busca cair nas graças do povão, caso o presidente Lula da Silva não decida se candidatar em 2026. Participou de um programa matinal na televisão em rede nacional falando de amenidades e depois seguiu para comer pastel em quadra de Brasília. A ideia de aliados é tornar Alckmin conhecido fora de São Paulo. A coordenação na ofensiva contra o tarifaço de Trump também ajudou na popularidade.

É fogo!

A deputada Julia Zanatta (PL-SC) fecha cerco contra ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e quer informações sobre o aumento de 38% no número de apagões causados por queimadas entre 2023 e 2024. A deputada quer saber quais medidas estão sendo adotadas para evitar as queimadas neste 2º semestre, o mais quente e seco em todo o País.

COP11

O Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP) quer saber do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a respeito do posicionamento que será adotado pelo MJ na 11ª Conferência das Partes (COP 11) da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT), em Genebra.

Crise boliviana

As eleições presidenciais de domingo encontrarão a Bolívia em uma difícil situação econômica devido à escassez de dólares e inflação em produtos e medicamentos. O ex-presidente Evo Morales, inelegível, prega o caos na tentativa de voltar ao poder. O atual presidente, ex-ministro da Fazenda, Luís Arce, declinou de concorrer (não teria chances). O Brasil, por ora, sequer se preocupa com o que ocorre na sua fronteira.

BC privado

A PEC nº 65/2023, que visa transformar o Banco Central do Brasil em instituição de direito privado, gerou forte rejeição por parte dos servidores, que alertam para a perda de soberania nacional e de controle público sobre políticas monetárias. Críticos afirmam que a PEC cria insegurança jurídica e um “quarto poder” sem transparência.

(Com Carol Purificação e Alexandre Braz – @colunaesplanada)

