Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2024

Lula esteve reunido com o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nessa sexta-feira (16) com o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, premiado com o Nobel da Paz em 2019 por conta de suas ações para encerrar o conflito entre o seu país e a Eritreia. O encontro bilateral ocorreu em visita oficial do petista à capital etíope, Adis Abeba, onde participa, neste sábado, da reunião de Chefes de Estado e Governo da União Africana.

Mais cedo, o chefe do Executivo participou de uma cerimônia de oferenda de flores aos heróis da Etiópia mortos na batalha de Ádua, que marca a luta pela independência do país. Lula também fez um passeio, junto com sua comitiva e após o encontro com Ahmed, em um parque de Adis Abeba.

Lula está na Etiópia desde a noite de quinta-feira (15), após deixar o Egito. Assim que chegou ao país, o petista teve encontro com o ministro das Relações Exteriores da Etiópia, Taye Atsekeselass, no qual defendeu ações contra a desigualdade de renda e contra a fome.

Segundo o Itamaraty, Lula e Ahmed discutiram cooperação comercial entre os países, combate à fome e à pobreza, proteção da florestas, combate às mudanças climáticas, bem como reforma dos organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU).

Antes da abertura da 37º Cúpula da União Africana, Lula irá se encontrar com o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, e com o Primeiro-Ministro da Autoridade Palestina, Mohammad Shtayyeh.

Relações bilaterais

As relações diplomáticas entre Brasil e Etiópia foram estabelecidas em 1951. Os dois países já tiveram iniciativas em conjunto voltadas para técnicas de produção agrícola em regiões semiáridas; compartilhamento de experiências em biocombustíveis; irrigação agrícola em pequena escala; alimentação escolar; saneamento básico e manejo sustentável de florestas. Hoje, há cinco projetos de cooperação em andamento nas áreas agrícola e de segurança alimentar.

No comércio bilateral, o fluxo de negócios entre os dois países em 2023 foi de US$ 23,8 milhões, quase tudo em exportação de produtos brasileiros, especialmente combustíveis, máquinas agrícolas e produtos industrializados.

Agenda cancelada

Lula cancelou sua participação no evento “Financiamento climático para a agricultura e segurança alimentar: Implementação da Declaração de Nairóbi e resultados da COP28”. A decisão de Lula se deu depois que os outros chefes de Estado e de Governo que estariam presentes ao evento também cancelaram suas participações. O motivo foi uma reunião de emergência convocada pelo presidente de Angola, João Lourenço, para discutir com países africanos a crise entre Uganda e a República Democrática do Congo.

O presidente retorna ao Brasil neste domingo (18).













