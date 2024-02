Esporte Clubes pedem à CBF a paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











CBF recebeu ofício de nove clubes da Série A solicitando a pausa do Brasileirão durante a Copa América. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Campeonato Brasileiro poderá ser paralisado durante a Copa América, que vai ser disputada nos Estados Unidos entre os dias 20 de junho e 14 de julho. Luís Carlos Azevedo, gerente de futebol do Flamengo, revelou na quinta-feira, depois da vitória do time rubro-negro sobre o Bangu, no Sergipe, pelo Campeonato Carioca, que um ofício enviado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com a solicitação. O documento também é assinado por Athletico-PR, Atlético-MG, Botafogo, Red Bull Bragantino, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco.

“Este tema está sendo tratado diretamente pelo presidente (Rodolfo Landim), pelo vice-presidente (Rodrigo Dunshee) e o (Bruno) Spindel (diretor executivo de futebol). Existe, sim, uma conversa para que tenha uma atenção, para que os clubes tenham prejuízo a menos”, disse Luís Carlos em coletiva de imprensa.

Como a Copa América faz parte do calendário da Fifa, os clubes são obrigados a liberar seus jogadores, o que deverá causar vários desfalques nas equipes para a disputa das rodadas do Brasileirão previstas para o período. Vale lembrar que vários jogadores de seleções sul-americanas pertencem a equipes brasileiras.

A sugestão dos clubes é que ocorra uma inversão desses jogos do Brasileirão com as disputas das oitavas e quartas de final da Copa do Brasil, com as finais desta competição sendo disputadas apenas em 11 e 15 de dezembro, no término do calendário nacional.

Novo diretor das seleções brasileiras

A CBF oficializou Rodrigo Caetano como novo diretor das seleções brasileiras. O dirigente era diretor de futebol do Atlético-MG, mas deixa o clube para assumir o posto da CBF. A proposta feita pelo presidente Ednaldo Rodrigues envolve Caetano na reestruturação da seleção principal, junto de Dorival Júnior, e dos times de base.

Ele vai ter dois desafios logo de cara. Em junho, a Copa América. E, em setembro, a retomada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil é apenas o sexto colocado e tem o pior desempenho na história até então. Os primeiros jogos da seleção na gestão de Rodrigo Caetano serão ainda em março. O Brasil visita a Inglaterra, em Wembley, e encara a Espanha, no Santiago Bernabeu. A convocação acontece no dia 1º do próximo mês.

Caetano vai planejar também todo o calendário das seleções de base (sub-15, sub-17 e sub-20). Na semana passada, o time pré-Olímpico fracassou e ficou fora dos Jogos Olímpicos no futebol masculino pela primeira vez desde 2004, nos Jogos de Atenas.

“Agradeço a confiança do presidente Ednaldo por esse convite, sem dúvida alguma o maior desafio da minha carreira. Nem poderia ser diferente pelo tamanho da instituição e da responsabilidade. Me sinto muito honrado pela escolha, ser chamado para a Seleção é uma convocação, é assim que eu me sinto”, afirmou o novo coordenador de seleções da CBF.

Rodrigo Caetano já trabalhou com Dorival duas vezes: no Vasco, em 2009, e no Fluminense, em 2013. Agora, o executivo terá a missão de reformular a seleção junto do treinador. “Agradeço muito também ao Dorival, com quem já tive a oportunidade de trabalhar em dois grandes clubes, agora vamos retomar essa parceria. É importante a confiança que ele deposita no nosso trabalho”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/clubes-pedem-a-cbf-a-paralisacao-do-campeonato-brasileiro-durante-a-copa-america-2/

Clubes pedem à CBF a paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América

2024-02-16