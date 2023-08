Expointer Na Expointer, Detran gaúcho lança campanha com simulador de capotamento

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

Peças alertam sobre a importância e a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança no banco traseiro Foto: Divulgação/DetranRS Peças alertam sobre a importância e a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança no banco traseiro (Foto: Divulgação/DetranRS) Foto: Divulgação/DetranRS

O governo do Estado e o DetranRS, aproveitando a grande circulação de pessoas durante a 46ª Expointer, farão o lançamento da nova campanha de segurança no trânsito. Para alertar sobre a importância do uso do cinto, a autarquia reforça as peças que estarão na mídia no próximo mês com um simulador de capotamento em seu estande no Parque de Exposições Assis Brasil, na maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. O lançamento oficial da campanha acontecerá neste sábado (26), às 16h.

O simulador estará disponível para os visitantes durante os nove dias de feira. O público também poderá conferir as peças da campanha desenvolvida pela Escala e o filme produzido pela Zepp, além de tirar dúvidas sobre serviços e participar de atividades educativas.

A 46ª edição da Expointer acontece de 26 de agosto a 3 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O estande do DetranRS está localizado no Pavilhão do Comércio, Quadra 23, Setor C.

O espaço contará também com demonstração do etilômetro com agentes da Balada Segura, orientação quanto ao correto uso de dispositivos de segurança para bebês e crianças, apresentação do site Peça Legal, exibição de vídeos educativos, totem para consulta e pagamento de tributos ou taxas pendentes, entre outras atividades.

