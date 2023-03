Fórmula 1 Na Fórmula 1, Sergio Pérez passeia e vence o Grande Prêmio da Arábia Saudita

Por Redação O Sul | 19 de março de 2023

Mexicano conquista quarta vitória em circuitos de rua na carreira. (Foto: Reprodução/Instagram)

Sergio Pérez parece mesmo gostar de circuitos de rua. Nesse domingo (19), o mexicano teve um dia tranquilo: o piloto da RBR saiu da pole position, perdeu a liderança brevemente para Fernando Alonso, mas retomou a ponta e venceu o GP da Arábia Saudita. Esta é a quinta vitória do mexicano na Fórmula 1 (F1) – a quarta em pistas urbanas.

Max Verstappen fez bela corrida de recuperação e, após largar em 15º, chegou na segunda colocação em mais uma dobradinha da RBR. Pérez chegou a ocupar a liderança do Mundial, mas o holandês se manteve à frente ao registrar a volta mais rápida.

Fernando Alonso cruzou em terceiro, foi punido, perdeu o 100º pódio da carreira para George Russell e… recuperou a terceira colocação! O bicampeão foi inicialmente punido com 5s por se posicionar de forma incorreta no colchete de largada, mas recebeu nova pena – esta, de 10s – por não cumprir a penalização corretamente.

Imagens mostram que um macaco encostou na traseira do AMR23 antes do fim dos 5s. Inicialmente, a FIA alegou que a posição poderia equivaler a trabalho no carro, o que é proibido sob punição. Entretanto, como nada de fato foi feito no monoposto, a direção de prova optou apenas pela pena de 10s em vez da desclassificação de Alonso.

A sanção só foi anunciada depois do fim da corrida; Alonso já havia até estourado champagne no pódio. Horas depois, a decisão foi revertida. A Aston Martin entrou com petição e apresentou registros, em vídeo, de toques de macacos em outros carros que cumpriam penas similares à de Alonso, sem que houvesse punição extra.

O desfecho foi positivo para o espanhol, que ainda teve tempo de criticar o sistema de punições da FIA. “Quando você tem 35 voltas pra aplicar uma punição, mas espera para depois do pódio, é sinal de que algo está realmente errado com o sistema”, disse.

Outros destaques

O bicampeão foi a única Aston Martin a cruzar a linha de chegada: Lance Stroll sofreu com problemas e abandonou, levando à instauração de um safety car em Jidá. Com falha nos freios de sua Williams, Alexander Albon também não concluiu a corrida.

George Russell e Lewis Hamilton abrem o “resto” da classificação, em quarto e quinto, respectivamente. A Ferrari sofreu com um pouco de azar mesmo sem ter feito nada de errado: a equipe havia chamado Sainz e Leclerc aos boxes pouco antes do safety car. Por fim, o espanhol terminou em sexto; Charles foi o sétimo.

