Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2021

Papa Francisco afirmou que as pessoas indiferentes aos pobres ofendem a Deus e pediu a todos que “olhem além das luzes e das decorações” Foto: Reprodução Papa Francisco afirmou que as pessoas indiferentes aos pobres ofendem a Deus e pediu a todos que “olhem além das luzes e das decorações”. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Em discurso durante a tradicional Missa do Galo, realizada nesta sexta-feira (24), véspera do Natal, o papa Francisco afirmou que as pessoas indiferentes aos pobres ofendem a Deus e pediu a todos que “olhem além das luzes e das decorações” e se lembrem dos mais necessitados.

Vivendo o nono Natal de seu pontificado, o papa celebrou uma missa solene de vigília na Basílica de São Pedro para cerca de 2.000 pessoas, com participação restrita pela Covid-19 a cerca de um quinto do tamanho visto nos anos pré-pandêmicos.

Minutos antes do início da cerimônia, a Itália contabilizou seu segundo recorde consecutivo no número diário de casos de Covid-19, com 50.599 novas infecções. Vestido de branco, o sumo pontífice fez sua homilia em torno do argumento de que Jesus nasceu sem nada.

“Irmãos e irmãs, diante do presépio, contemplamos o que é central, além de todas as luzes e enfeites, que são lindos. Contemplamos a criança”, disse ele na missa celebrada em conjunto com mais de 200 cardeais, bispos e padres. Todos, exceto ele, usavam máscaras.

Francisco, que fez 85 anos na semana passada, disse que o menino Jesus nascido na pobreza deve lembrar às pessoas que servir aos outros é mais importante do que buscar status ou visibilidade social ou passar a vida inteira em busca do sucesso.

“É neles [os pobres] que ele quer ser homenageado”, disse Francisco, que faz da defesa dos pobres o ponto central do seu pontificado. “Nesta noite de amor, tenhamos um só medo: ofender o amor de Deus, ferindo-o ao desprezar os pobres com a nossa indiferença. Jesus os ama ternamente e um dia eles nos receberão no céu”, disse.

Ele citou um verso de um poema de Emily Dickinson: “quem não encontrou o céu —aqui embaixo — falhará nele lá em cima”. O papa acrescentou em suas próprias palavras: “não percamos de vista o céu; cuidemos de Jesus agora, acariciando-o nos necessitados, porque é neles que ele se fará presente”.

Dizendo que os trabalhadores — os pastores — foram os primeiros a ver o menino Jesus em Belém, Francisco disse que o trabalho tem que ter dignidade e lamentou que muitas pessoas morram em acidentes de trabalho em todo o mundo.

“No Dia da Vida, vamos repetir: chega de mortes no local de trabalho! E vamos nos comprometer a garantir isso”, disse.

